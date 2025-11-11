Inklusive unfassbarem Abstoß-Slapstick: Neymar nach missglücktem Comeback von Fans und Presse verspottet

Seit fünf Spielen wartet der brasilianische Top-Verein auf einen Sieg. Gegen Meisterschaftskandidat Flamengo sollte Neymar zum Erfolgsgaranten werden. Nach überstandener Oberschenkelverletzung feierte der 33-Jährige seine Rückkehr in die Startelf. Doch diese mutierte zum Gegenteil einer Feier: Nach 85 Minuten und beim Stand von 0:3 musste der Superstar das Feld verlassen - ohne ihn kamen seine Kollegen zwar nochmal auf 2:3 heran, konnten die Pleite aber nicht mehr abwenden.

Der Auftritt Neymars hatte einmal mehr alle Facetten, die beim Offensivspieler mittlerweile zu oft zu beobachten sind: schlechte Körpersprache, Stress mit dem Schiedsrichter und ein Wortgefecht mit dem Trainer. Bei seiner Auswechslung äußerte Neymar sein Unverständnis deutlich und fragte Trainer Juan Pablo Vojvoda immer wieder "Warum?".