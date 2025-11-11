Der FC Santos hat beim 2:3 gegen Flamengo eine weitere Niederlage hinnehmen müssen und steckt mitten im Abstiegskampf. Sinnbild der Abwärtsspirale: Starspieler Neymar.
Inklusive unfassbarem Abstoß-Slapstick: Neymar nach missglücktem Comeback von Fans und Presse verspottet
"Warum?": Neymar beschwert sich über Auswechslung
Seit fünf Spielen wartet der brasilianische Top-Verein auf einen Sieg. Gegen Meisterschaftskandidat Flamengo sollte Neymar zum Erfolgsgaranten werden. Nach überstandener Oberschenkelverletzung feierte der 33-Jährige seine Rückkehr in die Startelf. Doch diese mutierte zum Gegenteil einer Feier: Nach 85 Minuten und beim Stand von 0:3 musste der Superstar das Feld verlassen - ohne ihn kamen seine Kollegen zwar nochmal auf 2:3 heran, konnten die Pleite aber nicht mehr abwenden.
Der Auftritt Neymars hatte einmal mehr alle Facetten, die beim Offensivspieler mittlerweile zu oft zu beobachten sind: schlechte Körpersprache, Stress mit dem Schiedsrichter und ein Wortgefecht mit dem Trainer. Bei seiner Auswechslung äußerte Neymar sein Unverständnis deutlich und fragte Trainer Juan Pablo Vojvoda immer wieder "Warum?".
FC Santos derzeit völlig von der Rolle
Noch deutlicher zur Schau gestellt wurde die Krise des Traditionsklubs und Neymars bei einer Szene während des Spiels. Immer wieder offenbarte Santos Mängel im Spielaufbau. Offenbar um dies zu verändern, rannte der Kapitän vom Mittelkreis in den eigenen Strafraum und führte den Abstoß kurz aus. Das nächste, was seinem Mitspieler allerdings einfiel, war, die Kugel direkt wieder mit einem weiten Schlag nach vorne zu befördern - Neymar blieb anschließend fassungslos stehen.
Bei seiner Auswechslung waren einzelne, wüste Beschimpfungen aus den Reihen der Zuschauer in Neymars Richtung zu vernehmen.
Brasilianische Presse zählt Neymar an
Auch in der brasilianischen Presse hagelte es Kritik am 33-Jährigen. "Neymars Verhalten schadet Santos und Vojvoda sollte die Kapitänsbinde infrage stellen", forderte das brasilianische Sportportal Ge Globo.UOL Esporte warf Trainer Vojvoda vor, er hätte mit der Auswechslung seines Stars "zu lange gewartet". Im Hinblick auf Neymars Ambitionen, nochmal eine WM für Brasilien zu spielen, ergänzte das Portal: "Von einem aktiven Fußballer erwartet man normalerweise, dass er sich voll und ganz seiner körperlichen Verfassung widmet. Von einem aktiven Fußballer erwartet man normalerweise, dass er den Fußball zu seiner Priorität macht. Nicht so Neymar."
So scheint eine Rückkehr in die Nationalelf derzeit weit entfernt, wenngleich Coach Carlo Ancelotti diese bisher nicht ausgeschlossen hat. Der Erfolgstrainer sendete gleichzeitig eine Nachricht an Neymar: "Der Fußball von heute verlangt vieles. Nicht nur Talent, sondern auch körperliche Verfassung, Intensität. Hoffen wir, dass Neymar sein bestes Niveau erreicht."
Neymar: Seine Stationen und Leistungsdaten
FC Santos:
- Spiele: 248
- Tore: 142
- Assists: 69
FC Barcelona:
- Spiele: 186
- Tore: 105
- Assists: 76
Paris Saint-Germain:
- Spiele: 173
- Tore: 118
- Assists: 79
Al-Hilal:
- 7 Spiele
- 1 Tor
- 3 Assists