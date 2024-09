Dani Carvajal hat eine Menge Titel gewonnen. Kein Wunder, auch im Training kann der Spanier nicht verlieren.

Thibaut Courtois hat in einem Interview Einblicke in das Training von Champions-League-Sieger Real Madrid gegeben. Dabei enthüllte der belgische Torwart, mit welchen Stars der Blancos bei Niederlagen in den Einheiten nicht gut Kirschen essen ist.