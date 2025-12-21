Bei FIFA-Wahl: Julian Nagelsmann heizt Spekulationen um DFB-Rückkehr von Manuel Neuer für die WM selbst an

Der Bundestrainer stimmte bei der Auszeichnung für Manuel Neuer vom FC Bayern München. Thibaut Courtois (Real Madrid) und David Raya (FC Arsenal) landeten auf Nagelsmanns Stimmzettel auf den Plätzen dahnter.
Dementsprechend heizte Nagelsmann die Debatte um eine Rückkehr von Neuer ins deutsche Tor gewissermaßen an. Getreu dem Motto: Wenn der Bayern-Kapitän für den DFB-Coach schon der beste Torhüter der Welt ist, sollte er ihn auch mit zur WM nehmen.
In der Gesamtwertung schrammte Neuer sogar nur knapp am Podest vorbei. Hinter Sieger Gianluigi Donnarumma (PSG), dem von Nagelsmann berücksichtigten Courtois und Alisson Becker (FC Liverpool) wurde er Vierter.
Manuel Neuer trat nach EM 2024 zurück: Oliver Baumann steht aktuell im DFB-Tor
Zuletzt hütete Oliver Baumann von der TSG Hoffenheim den deutschen Kasten. Bis zum Sommer hoff der DFB aber auf einen wiedererstarkten Marc-Andre ter Stegen, der sich zu Saisonbeginn einer Rücken-Operation unterzogen hatte. Kurz zuvor war er von Ex-Bundestrainer Hansi Flick zur Nummer drei des FC Barcelona degradiert worden. Der ehemalige Gladbacher benötigt jedoch dringend Spielpraxis, um sich seinen Traum von der Weltmeisterschaft zu erfüllen. Dies stellten sowohl Nagelsmann als auch Manager Rudi Völler zuletzt klar.