Tim Ursinus

Bei FIFA-Wahl: Julian Nagelsmann heizt Spekulationen um DFB-Rückkehr von Manuel Neuer für die WM selbst an

Kehrt Manuel Neuer für die WM im nächsten Sommer noch einmal ins DFB-Team zurück? Spekuliert wird hartnäckig, Julian Nagelsmann sorgte nun mit einem Detail für weiteres Futter.

Bei der FIFA-Wahl "The Best" zum Welttorhüter hat Julian Nagelsmann aufhorchen lassen. 

Der Bundestrainer stimmte bei der Auszeichnung für Manuel Neuer vom FC Bayern München. Thibaut Courtois (Real Madrid) und David Raya (FC Arsenal) landeten auf Nagelsmanns Stimmzettel auf den Plätzen dahnter.

  • Dementsprechend heizte Nagelsmann die Debatte um eine Rückkehr von Neuer ins deutsche Tor gewissermaßen an. Getreu dem Motto: Wenn der Bayern-Kapitän für den DFB-Coach schon der beste Torhüter der Welt ist, sollte er ihn auch mit zur WM nehmen.

    In der Gesamtwertung schrammte Neuer sogar nur knapp am Podest vorbei. Hinter Sieger Gianluigi Donnarumma (PSG), dem von Nagelsmann berücksichtigten Courtois und Alisson Becker (FC Liverpool) wurde er Vierter. 

    Doch Neuer betonte erst vor wenigen Wochen zum wiederholten Male, dass ein Rücktritt vom Rücktritt für ihn ausgeschlossen sei. Gerüchten zufolge würde er nur ins Grübeln kommen, wenn ihn Nagelsmann ausdrücklich um ein Comeback bittet. 

    Manuel Neuer trat nach EM 2024 zurück: Oliver Baumann steht aktuell im DFB-Tor

    Zuletzt hütete Oliver Baumann von der TSG Hoffenheim den deutschen Kasten. Bis zum Sommer hoff der DFB aber auf einen wiedererstarkten Marc-Andre ter Stegen, der sich zu Saisonbeginn einer Rücken-Operation unterzogen hatte. Kurz zuvor war er von Ex-Bundestrainer Hansi Flick zur Nummer drei des FC Barcelona degradiert worden. Der ehemalige Gladbacher benötigt jedoch dringend Spielpraxis, um sich seinen Traum von der Weltmeisterschaft zu erfüllen. Dies stellten sowohl Nagelsmann als auch Manager Rudi Völler zuletzt klar. 

    Unter der Woche machte ter Stegen immerhin schon einen ersten Schritt. In der Copa del Rey stand er erstmals nach knapp sieben Monaten wieder zwischen Pfosten. 

  • Deutschland bei der WM 2026: Die Gruppenspiele des DFB-Teams

    DatumSpielSpielort
    Sonntag, 14. Juni 2026, 19 UhrDeutschland - CuracaoHouston (USA)
    Samstag, 20. Juni 2026, 22 UhrDeutschland - ElfenbeinküsteToronto (Kanada)
    Donnerstag, 25. Juni 2026, 22 UhrDeutschland - EcuadorNew York/New Jersey (USA)

