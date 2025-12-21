Bei FIFA-Wahl: Julian Nagelsmann heizt Spekulationen um DFB-Rückkehr von Manuel Neuer für die WM selbst an

Dementsprechend heizte Nagelsmann die Debatte um eine Rückkehr von Neuer ins deutsche Tor gewissermaßen an. Getreu dem Motto: Wenn der Bayern-Kapitän für den DFB-Coach schon der beste Torhüter der Welt ist, sollte er ihn auch mit zur WM nehmen.

In der Gesamtwertung schrammte Neuer sogar nur knapp am Podest vorbei. Hinter Sieger Gianluigi Donnarumma (PSG), dem von Nagelsmann berücksichtigten Courtois und Alisson Becker (FC Liverpool) wurde er Vierter.

Doch Neuer betonte erst vor wenigen Wochen zum wiederholten Male, dass ein Rücktritt vom Rücktritt für ihn ausgeschlossen sei. Gerüchten zufolge würde er nur ins Grübeln kommen, wenn ihn Nagelsmann ausdrücklich um ein Comeback bittet.