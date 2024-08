Xavi Simons spielt ein weiteres Jahr für RB Leipzig. Dabei hat ihm der FC Bayern finanziell wohl deutlich mehr geboten.

Das Wettbieten um Xavi Simons war eine der Geschichten dieses Transfersommers. Am Ende gab er dem FC Bayern München und Co. einen Korb und entschied sich für einen Verbleib bei RB Leipzig per Leihe. Nun sind neue Details zu dem Poker aufgetaucht.