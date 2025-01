In der Königsklasse liefert Jude Bellingham wieder einmal ab. Damit erreicht er eine von Messi gesetzt Marke.

Real Madrids Jude Bellingham hat in der Champions League in einer Statistik mit Lionel Messi gleichgezogen: Der Engländer kommt nun vor seinem 22. Geburtstag schon auf 24 Torbeteiligungen in der Königsklasse - und damit auf denselben Wert, den Messi zu Beginn seiner Karriere im Trikot des FC Barcelona erreicht hat.