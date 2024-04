Für die Bayern setzte es in Heidenheim einen Nackenschlag. Harry Kanes Erreichen einer besonderen Marke dürfte ein schwacher Trost sein.

Harry Kane vom FC Bayern hat mit seinem Treffer bei der 2:3-Niederlage in der Bundesliga gegen den 1. FC Heidenheim als erster Spieler in den fünf großen Ligen Europas die Marke von 50 Scorerpunkten in dieser Saison erreicht.

Ihm folgen Kylian Mbappé von PSG (47 Scorerpunkte) und Manchester Citys Erling Haaland (36).