Bayern München bangt vor Bundesligaspiel gegen den SC Freiburg um mehrere Stars

Am Donnerstag fehlten sowohl Kapitän Manuel Neuer, als auch sein Stellvertreter Joshua Kimmich beim Mannschaftstraining - was hinter ihrem Einsatz gegen Freiburg Fragezeichen aufkommen lässt. Auch Min-jae Kim und Serge Gnabry haben aus Gründen der Belastungssteuerung nicht teilgenommen.

Neuer, der zu Wochenbeginn noch mittrainiert hatte, leide nach übereinstimmenden Medienberichten an einem Magen-Darm-Infekt. Kimmich, der beim Länderspiel gegen Luxemburg (2:0) am Freitag wegen einer Kapselverletzung 90 Minuten auf der Bank gesessen hatte, beim anschließenden 6:0-Sieg gegen die Slowakei jedoch wieder - sehr gut - spielte, trainierte bei seiner Rückkehr an die Säbener Straße individuell.

Auch Jamal Musiala arbeitet nach seinem Wadenbeinbruch weiter an seinem Comeback. Wie die Abendzeitung zuletzt berichtete, rechnet der FC Bayern erst in vier bis acht Wochen mit seiner Rückkehr ins Mannschaftstraining.