Dem FC Bayern München droht am Samstag gegen den SC Freiburg der Ausfall gleich mehrerer Stars.
Bayern München bangt vor Bundesligaspiel gegen den SC Freiburg um mehrere Stars
Am Donnerstag fehlten sowohl Kapitän Manuel Neuer, als auch sein Stellvertreter Joshua Kimmich beim Mannschaftstraining - was hinter ihrem Einsatz gegen Freiburg Fragezeichen aufkommen lässt. Auch Min-jae Kim und Serge Gnabry haben aus Gründen der Belastungssteuerung nicht teilgenommen.
Neuer, der zu Wochenbeginn noch mittrainiert hatte, leide nach übereinstimmenden Medienberichten an einem Magen-Darm-Infekt. Kimmich, der beim Länderspiel gegen Luxemburg (2:0) am Freitag wegen einer Kapselverletzung 90 Minuten auf der Bank gesessen hatte, beim anschließenden 6:0-Sieg gegen die Slowakei jedoch wieder - sehr gut - spielte, trainierte bei seiner Rückkehr an die Säbener Straße individuell.
Auch Jamal Musiala arbeitet nach seinem Wadenbeinbruch weiter an seinem Comeback. Wie die Abendzeitung zuletzt berichtete, rechnet der FC Bayern erst in vier bis acht Wochen mit seiner Rückkehr ins Mannschaftstraining.
Alphonso Davies ist zurück im Mannschaftstraining des FC Bayern München
Zur Münchner Personalsituation gibt es auch positive Nachrichten. Alphonso Davies feierte am Montag nach seinem langwierigen Kreuzbandriss endlich seine Rückkehr ins Mannschaftstraining. Auch Hiroki Ito, der seit März 2025 wegen eines Mittelfußbruchs pausierte, macht große Fortschritte und dürfte gegen Freiburg wieder im Kader von Trainer Vincent Kompany stehen.
Beim FC Bayern steht in den kommenden Tagen ein straffes Programm an. Nur wenige Tage nach dem Heimspiel gegen Freiburg wartet am Mittwoch in der Champions League bereits der nächste Kracher, wenn es gegen den bislang ungeschlagenen FC Arsenal geht, der auch die Tabelle der Premier League anführt.
Mit dem FC Bayern München und FC Arsenal treffen kommende Woche die formstärksten Teams aufeinander
Bislang hat der deutsche Rekordmeister in dieser Saison jedoch jede Aufgabe mit Bravour bestanden. In der Bundesliga musste man in zehn Spielen nur einmal Punkte abgeben - beim 2:2 gegen Union Berlin - und liegt bereits sechs Zähler vor Verfolger RB Leipzig. Auch in der Champions League läuft es makellos: Der FC Bayern führt die Tabelle an.
Der FC Bayern München und der FC Arsenal sind aktuell die erfolgreichsten Teams in Europa, beide müssen in der aktuellen Form als Top-Favoriten auf den CL-Titel angesehen werden. Zwar ist es bis zum Saisonfinale im Mai noch lange hin, doch eine sehr wichtige Standortbestimmung ist das Spiel gegen Arsenal allemal.
Die nächsten Spiele von Bayern München im Überblick
- Samstag, 22. November (15.30): FC Bayern - SC Freiburg (Bundesliga)
- 26. November (21 Uhr): FC Arsenal - FC Bayern (CL)
- 29. November (15.30): FC Bayern - FC St. Pauli
- 3. Dezember (20.45): Union Berlin - FC Bayern (DFB-Pokal)
- 6. Dezember (15.30): VfB Stuttgart - FC Bayern