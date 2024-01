Das Sturm-Talent entscheidet sich für einen italienischen Erstligisten und wird damit nicht zum FC Bayern München wechseln.

Matija Popovic wird seine Karriere in Italien fortsetzen. Wie die AC Monza offiziell verkündete, unterschreibt der 18-Jährige, der in den vergangenen Wochen auch mit dem FC Bayern München in Verbindung gebracht wurde, einen Vertrag bis zum Saisonende.