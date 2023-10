BVB offenbar an Stürmer-Talent Matija Popovic interessiert

Borussia Dortmund will sich offenbar auf lange Sicht im Sturm verstärken. Dafür soll ein Supertalent kommen.

WAS IST PASSIERT? Borussia Dortmund soll angeblich Interesse am serbischen Supertalent Matija Popovic haben. Das berichtet der italienische Transferexperte Gianluca Di Marzio.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der 17-Jährige spielt aktuell bei der U19 von FK Partizan Belgrad und erzielte dort in der vergangenen Saison in 24 Spielen stolze 20 Tore (5 Vorlagen). Angeblich soll er trotz seiner jungen Jahre schon 1,96 Meter groß sein.

Zu haben wäre Popovic ablösefrei, sein Vertrag läuft im kommenden Sommer aus. Allerdings sollen neben dem BVB auch Real Madrid und der FC Barcelona am Stürmer interessiert sein.

Popovic befand sich zuletzt auf der Guardian-Liste der 60 weltgrößten Talente des Jahrgangs 2006.

