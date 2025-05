Von Figo bis Neymar: Wie Barcelona über 1,4 Milliarden Euro mit Spielerverkäufen einnahm

Der FC Barcelona konnte in den vergangenen Jahren mit einigen cleveren Verkäufen auffallen - allerdings war nicht jeder Deal ein wahrer Erfolg.

Der FC Barcelona hat in den letzten Spielzeiten vor allem mit überteuerten Einkäufen Schlagzeilen gemacht, genau so ist es dem Klub aber auch gelungen, viel Geld durch Verkäufe einzunehmen.

Klar ist aber: Die Katalanen haben nicht immer ganz freiwillig Geld mit den zahlreichen Spielern generiert.

Da war zum Beispiel der umstrittene Abgang von Luis Figo zu Real Madrid - bei den Barça-Fans sollte der Wechsel gar nicht gut ankommen.

Und dann war da noch der "Verrat" von Neymar im Jahr 2017, der vermutlich für noch mehr Diskussionen gesorgt hat.

Der Verkauf von Arthur sollte ein beachtlicher Erfolg werden, mit Philippe Coutinho machte man jedoch einen enormen Verlust.

So oder so haben die Katalanen in den vergangenen Jahren enorm viel Geld durch Verkäufe eingenommen. Blicken wir also auf die Top-Transfers auf der Abgang-Seite.

Saison Teuerster Verkauf Ablösesumme Gesamteinnahmen 2022/23 Philippe Coutinho 20 Millionen Euro 35 Millionen Euro 2021/22 Emerson Royal 25 Millionen Euro 55 Millionen Euro 2020/21 Arthur Melo 76 Millionen Euro 112 Millionen Euro 2019/20 Malcom 40 Millionen Euro 152.90 Millionen Euro 2018/19 Paulinho 42 Millionen Euro 146.05 Millionen Euro 2017/18 Neymar 222 Millionen Euro 232.50 Millionen Euro 2016/17 Claudio Bravo 18 Millionen Euro 33.80 Millionen Euro 2015/16 Pedro 27 Millionen Euro 38.30 Millionen Euro 2014/15 Alexis Sanchez 42.50 Millionen Euro 81.80 Millionen Euro 2013/14 Thiago 25 Millionen Euro 28.10 Millionen Euro 2012/13 Ibrahim Afellay 500.000 Euro 500.000 Euro 2011/12 Zlatan Ibrahimovic 24 Millionen Euro 46.95 Millionen Euro 2010/11 Yaya Toure 30 Millionen Euro 52.70 Millionen Euro 2009/10 Samuel Eto'o 20 Millionen Euro 113.50 Millionen Euro 2008/09 Ronaldinho 24.15 Millionen Euro 54.59 Millionen Euro 2007/08 Juliano Belletti 5.50 Millionen Euro 14 Millionen Euro 2006/07 Mark van Bommel 6 MIllionen Euro 13.20 Millionen Euro 2005/06 Juan Roman Riquelme 8 MIllionen Euro 11 Millionen Euro 2004/05 Luis Garcia 8.75 Millionen Euro 14.75 Millionen Euro 2003/04 Fabio Rochemback 2.50 Millionen Euro 43.85 Millionen Euro 2002/03 Mikel Arteta 7.90 Millionen Euro 11.55 Millionen Euro 2001/02 Simao 12.91 Millionen Euro 37.31 Millionen Euro 2000/01 Luis Figo 60 Millionen Euro 74.80 Millionen Euro GESAMT 1.42 Milliarden Euro

*Alle Zahlen stammen von Transfermarkt, sofern nicht anders angegeben.

Die 10 teuersten Abgänge des FC Barcelona