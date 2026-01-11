Barcelona-Präsident Joan Laporta gesteht vor Clasico im Supercopa-Finale: Verhältnis zu Real Madrid ist "kaputt"

Der Marca erklärte der Barca-Boss: "Die Beziehungen zu Real Madrid sind schlecht, sie sind kaputt." Die beiden Erzrivalen waren in ihrer Geschichte selten gut aufeinander zu sprechen, doch aktuell ist das Verhältnis aufgrund des "Negreira-Skandals" besonders belastet.

In der Affäre wird dem ehemaligem Vizepräsidenten des spanischen Schiedsrichter-Ausschusses, Jose Maria Enriquez Negreira, vorgeworfen, zwischen 2001 und 2018 mehr als sieben Millionen Euro an Zahlungen vom FCB erhalten zu haben. Auch Laporta war kürzlich vor Gericht geladen. Reals Präsident Florentino Perez sprach vom "größten Skandal in der Geschichte des Weltfußballs".

Laporta erklärte zum Verhältnis der Verantwortlichen der Vereine nun nüchtern: "Es gab schon immer verschiedene Probleme, die dafür gesorgt haben, dass wir uns weiter voneinander entfernt haben. Wir waren schon zuvor erbitterte und ewige Gegner, doch nun ist eine Situation entstanden, durch welche die Beziehungen untereinander komplett zerbrochen sind."