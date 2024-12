Der 18-jährige Marc Guiu glänzt für den FC Chelsea mit einem Dreierpack. Hat der FC Barcelona ein großes Talent zum Schnäppchenpreis abgegeben?

Beim 5:1-Sieg des FC Chelsea in der Conference League gegen die Shamrock Rovers spielte sich besonders der 18-jährige Marc Guiu in den Vordergrund. Der im Sommer für rund sechs Millionen Euro vom FC Barcelona verpflichtete Stürmer schnürte in der ersten Halbzeit einen Dreierpack. In Barcelona könnte man den Abgang des jungen Katalanen schon bald bereuen, glaubt TV-Experte und Ex-Chelsea Profi Joe Cole.