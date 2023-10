Der Jugendnationalspieler erwischte ein Traumdebüt: 33 Sekunden nach seiner Einwechslung traf er zum Sieg.

WAS IST PASSIERT? Marc Guiu erzielte bei seinem Profi-Debüt 33 Sekunden nach seiner Einwechslung den goldenen Treffer zum 1:0-Sieg des FC Barcelona gegen Athletic Bilbao.

WAS WURDE GESAGT? "Ich kann es nicht glauben. Ich bin kurzatmig. Ich genieße den Moment. Das ist unvorstellbar, aber ich habe mein ganzes Leben lang darauf hingearbeitet, das Beste aus meinen Chancen zu machen, und jetzt habe ich sie bekommen", erklärte der 17-jährige Stürmer nach dem Spiel am Mikrofon von DAZN Spanien.

"La Masia funktioniert. Sie leisten großartige Arbeit und müssen in schwierigen Zeiten für den Verein wie jetzt das Beste daraus machen. Ich sage den jungen Spielern, dass sie weiter arbeiten sollen, sie haben alle den großen Wunsch, hierher zu kommen."

Guiu kam auch so früh zu seinem Debüt, weil Ex-Bayer-Torjäger Robert Lewandowski derzeit mit einer Knöchelverletzung ausfällt.

Das 2006 geborene Top-Talent, das eigentlich für die U19 der Blaugrana aufläuft, erklärte außerdem, dass ihm ein Mitspieler vor der Partie einen Tipp gegeben hatte: "Iñigo (Martinez) hat mir gesagt, dass ich heute nicht schlafen kann, sondern es genießen soll."

Guiu schilderte außerdem den Verlauf seines Premieren-Tores: "Joao Félix hat den Ball kontrolliert, ich habe gesehen, dass hinter der Abwehr Platz war. Er hat ihn mir zugespielt und ich habe Unai Simón überwunden. Es ist eine Ehre, ein Tor gegen einen Torhüter seines Kalibers erzielt zu haben". Der Bilbao-Schlussmann ist auch in der A-Nationalmannschaft Spaniens Stammspieler.

WAS IST DER HINDERGRUND? Guiu, der normalerweise in Barcelonas Reservemannschaft spielt, hat in der Jugend des Klubs für Aufsehen gesorgt, da er außergewöhnliches Talent und seine Fähigkeit zum Toreschießen bewiesen hat. Der Stürmer geht außerdem für die spanische U18 auf Torejagd.

Auch sein Trainer Xavi äußerte sich zu dem außergewöhnlichen Treffer: "Er ist ein Junge aus dem eigenen Stall, der den Unterschied gemacht hat. Sein Tor hat uns drei sehr wichtige Punkte gebracht. Ich habe ihn für dieses Tor in den Kader berufen. Jetzt hat er ein Tor geschossen und einen Funken versprüht, ich persönlich mag ihn sehr. Ich habe kein Problem damit, mir die jungen Spieler aus dem eigenen Stall anzuschauen. Sie haben Talent, und wir müssen ihnen Selbstvertrauen geben. Sie haben es auch mir gegeben, als ich 17 oder 18 war.

WAS STEHT ALS NÄCHSTES AN? Die Blaugrana empfängt am Mittwoch ab 18.45 Uhr Shaktar Donezk in der Champions League. Am kommenden Samstag steht dann der erste Pflichtspiel-Clásico der Saison an, daheim gegen Real Madrid (16.15 Uhr). Dabei sorgen Barça weiterhin große Verletzungssorgen.