Bananen-Wurf auf Vinicius Junior: Real Madrids Pokalschreck Albacete reagiert auf Rassismus-Eklat

Albacete leitete bereits unmittelbar nach dem Schlusspfiff eine interne Untersuchung ein. Am Donnerstag gab der Klub zudem eine Erklärung heraus, in der es heißt: "Wir arbeiten daran, die Person zu identifizieren, die eine Banane auf das Spielfeld geworfen hat. Wir bitten die zuständigen Behörden und unsere Fans um Unterstützung und um ihre Mithilfe während dieses Prozesses."

Der Klub würde "alle in unserer Macht stehenden Disziplinarmaßnahmen" ergreifen, um sicherzustellen, dass die Täter "nie wieder einen Fuß in das Carlos-Belmonte-Stadion setzen". Dieser Ansatz der lebenslangen Sperre spiegelt die Null-Toleranz-Politik wider, die La Liga und die spanischen Vereine in den vergangenen Spielzeiten verstärkt umzusetzen versuchen.

Albacete sei aber auch bestrebt, die Handlungen einer "kleinen Gruppe" von der breiteren Fangemeinde zu trennen, die für eine elektrisierende Atmosphäre bei diesem Pokalspiel gesorgt hatte.

Zudem fügte der Klub hinzu: "Albacete möchte im Namen all seiner vorbildlichen Fans seine Unterstützung für Vinicius Jr., Real Madrid und alle Madridistas angesichts dieses verabscheuungswürdigen Verhaltens zum Ausdruck bringen."