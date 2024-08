Endrick von Real Madrid hat Berichten zufolge einen Plan für seine Zukunft, falls er es nicht in die Mannschaft von Carlo Ancelotti schafft.

Beim 1:1 gegen RCD Mallorca am Sonntagabend zum Auftakt in die neue Saison der Primera Division saß das brasilianische Talent Endrick die kompletten 90 Minuten auf der Bank von Spaniens Rekordmeister Real Madrid. Es soll einen sogenannten Plan B für den Nationalspieler geben, sollte er es während der Hinrunde nicht zum Stammspieler in die Mannschaft von Trainer Carlo Ancelotti schaffen.