Ausgleichstreffer in der 101. Minute! Fenerbahce kann keinen Profit schlagen vom angeblichen Skandal beim größten Rivalen

Was für ein dramatischer Abend für Trainer Domenico Tedesco und Fenerbahce Istanbul! In einem Spiel, in dem sich spät die Ereignisse überschlugen, trennte sich der Tabellenzweite am 23. Spieltag der Süper Lig mit 1:1 von Kasimpasa und verpasste es so, an den Erzrivalen Galatasaray heranzurücken.

Kasimpasa gelang in der 11. Minute der Nachspielzeit der glückliche Ausgleich durch Allevinah. Nur sechs Minuten vorher, in der fünften Minute der Nachspielzeit, hatte Marco Asensio Fenerbahce in Führung gebracht. Durch das 1:1 bleibt Fener auf Platz zwei, der Rückstand auf Galatasaray beträgt zwei Zähler.