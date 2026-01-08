Antonio Rüdiger entwickelt sich immer mehr zum Sorgenkind bei Real Madrid. Offenbar muss der deutsche Nationalspieler nun den nächsten Rückschlag verkraften.
Ausgerechnet vor dem Halbfinale in der Supercopa: Antonio Rüdiger muss bei Real Madrid wohl nächsten Rückschlag verkraften
Informationen der spanischen Zeitung Marca zufolge laboriert der 32-jährige Innenverteidiger an Kniebeschwerden. Deshalb fehlte er am Mittwoch beim Abschlusstraining der Königlichen vor der Partie in der spanischen Supercopa gegen Atletico Madrid.
Es heißt, Rüdigers Einsatz beim Spiel am Donnerstagabend um 20 Uhr sei "stark gefährdet".
- Getty Images Sport
Rüdiger bei Real vor dem Aus?
Der 81-fache Nationalspieler hatte zuletzt eine echte Verletzungsseuche. Ab Mitte September fiel er mit einer Oberschenkelverletzung aus und kehrte erst im November zurück. Im Frühjahr 2025 fiel er wegen eines Außenmeniskuseinrisses aus, zuvor laborierte er mehrere Male an Muskelbeschwerden.
Daher kommt Rüdiger in der laufenden Spielzeit erst auf acht Pflichtspiele über 695 Einsatzminuten. Nicht nur deshalb ist es fraglich, ob Real den im Sommer auslaufenden Vertrag verlängern wird.
Mitte Oktober hieß es laut eines Berichts der Sport Bild, der DFB-Verteidiger stehe bei den Königlichen vor dem Aus. Trainer Xabi Alonso soll zum einen unzufrieden mit Rüdigers wechselhaften Leistungen sein, zum anderen spiele auch dessen Verletzungsanfälligkeit eine Rolle bei der Entscheidung.
Interesse an Rüdiger wohl vorhanden
Einem Bericht der spanischen Zeitung Sport zufolge sollen sich daher vor allem zwei Klubs positionieren, um den Abwehrspieler verpflichten zu können. Demnach hätte zum einen Galatasaray großes Interesse, Rüdiger am besten schon im Winter zu bekommen. Beim türkischen Topteam träfe er auf seine beiden ehemaligen Nationalmannschaftskollegen Leroy Sane und Ilkay Gündogan. Zum anderen beschäftige sich der FC Chelsea mit einer Rückholaktion des Nationalspielers.
Loses Interesse soll zudem bei Paris Saint-Germain und von Klubs in Saudi-Arabien bestehen. Bei den Blues spielte Rüdiger von 2017 bis 2022 - danach ging er ablösefrei zu den Königlichen und gewann unter anderem die spanische Meisterschaft und den spanischen Pokal. Sowohl mit Chelsea, als auch mit Real Madrid holte der ehemalige Führungsspieler den Henkelpott in der Champions League.
- AFP
Antonio Rüdiger: Statistiken bei Real Madrid
- Pflichtspiele: 164
- Tore: 7
- Vorlagen: 4
- Gelbe Karten: 18
- Rote Karten: 1