Ausgerechnet vor dem Halbfinale in der Supercopa: Antonio Rüdiger muss bei Real Madrid wohl nächsten Rückschlag verkraften

Der 81-fache Nationalspieler hatte zuletzt eine echte Verletzungsseuche. Ab Mitte September fiel er mit einer Oberschenkelverletzung aus und kehrte erst im November zurück. Im Frühjahr 2025 fiel er wegen eines Außenmeniskuseinrisses aus, zuvor laborierte er mehrere Male an Muskelbeschwerden.

Daher kommt Rüdiger in der laufenden Spielzeit erst auf acht Pflichtspiele über 695 Einsatzminuten. Nicht nur deshalb ist es fraglich, ob Real den im Sommer auslaufenden Vertrag verlängern wird.

Mitte Oktober hieß es laut eines Berichts der Sport Bild, der DFB-Verteidiger stehe bei den Königlichen vor dem Aus. Trainer Xabi Alonso soll zum einen unzufrieden mit Rüdigers wechselhaften Leistungen sein, zum anderen spiele auch dessen Verletzungsanfälligkeit eine Rolle bei der Entscheidung.