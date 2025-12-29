Immer deutlicher wird klar, dass sich die Zeit von Antonio Rüdiger bei Real Madrid dem Ende zuneigt. Einem Bericht der spanischen Zeitung Sport zufolge sollen sich derzeit vor allem zwei Klubs positionieren, um den Abwehrspieler verpflichten zu können.
Namhafte Interessenten! Spielt Antonio Rüdiger nach seiner Zeit bei Real Madrid bald mit zwei alten Bekannten?
Demnach hätte zum einen Galatasaray großes Interesse, Rüdiger am besten schon im Winter zu bekommen. Beim türkischen Topteam würde der 32-Jährige auf seine beiden ehemaligen Nationalmannschaftskollegen Leroy Sane und Ilkay Gündogan treffen. Zum anderen würde sich der FC Chelsea mit einer Rückholaktion des 81-fachen Nationalspielers beschäftigen.
Loses Interesse soll zudem bei Paris Saint-Germain und in Saudi-Arabien bestehen. Bei den Blues spielte Rüdiger von 2017 bis 2022 - danach ging er ablösefrei zu den Königlichen und gewann unter anderem die spanische Meisterschaft und den spanischen Pokal. Sowohl mit Chelsea, als auch mit Real Madrid holte der ehemalige Führungsspieler den Henkelpott in der Champions League.
- Getty Images Sport
Real Madrid hat (zu) viele Optionen in der Innenverteidigung
Die Gründe dafür, weshalb das LaLiga-Schwergewicht mittlerweile ohne Rüdiger planen soll, liegen auf der Hand. Die Mischung aus der Verletzungsanfälligkeit und dem Gehalt in zweistelliger Millionenhöhe macht eine Rolle des 32-Jährigen als Ersatzinnenverteidiger aus der Sicht Madrids zu unattraktiv.
Zuletzt fiel Rüdiger mit einer Oberschenkelverletzung knapp zwei Monate aus. Zuvor stand er nach der blamablen Pleite der deutschen Nationalmannschaft gegen die Slowakei im Kreuzfeuer der Kritik.
Zudem sei Real-Coach Xabi Alonso von den Leistungen des Defensiv-Spezialisten nicht gänzlich überzeugt - auch wenn Rüdiger zuletzt wieder spielen durfte, gehört die Zukunft in der hinteren Zentrale bei den Los Blancos neben Dean Huijsen Spielern wie Alvaro Carreras oder Raul Asencio. In Eder Militao, der derzeit aufgrund einer Sehnenverletzung fehlt, hat Real noch eine weitere hochwertige Alternative.
Antonio Rüdigers Zahlen bei Real Madrid
- Spiele: 163
- Tore: 7
- Assists: 4
- Gelbe Karten: 18
- Platzverweise: 1