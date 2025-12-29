Namhafte Interessenten! Spielt Antonio Rüdiger nach seiner Zeit bei Real Madrid bald mit zwei alten Bekannten?

Die Gründe dafür, weshalb das LaLiga-Schwergewicht mittlerweile ohne Rüdiger planen soll, liegen auf der Hand. Die Mischung aus der Verletzungsanfälligkeit und dem Gehalt in zweistelliger Millionenhöhe macht eine Rolle des 32-Jährigen als Ersatzinnenverteidiger aus der Sicht Madrids zu unattraktiv.

Zuletzt fiel Rüdiger mit einer Oberschenkelverletzung knapp zwei Monate aus. Zuvor stand er nach der blamablen Pleite der deutschen Nationalmannschaft gegen die Slowakei im Kreuzfeuer der Kritik.

Zudem sei Real-Coach Xabi Alonso von den Leistungen des Defensiv-Spezialisten nicht gänzlich überzeugt - auch wenn Rüdiger zuletzt wieder spielen durfte, gehört die Zukunft in der hinteren Zentrale bei den Los Blancos neben Dean Huijsen Spielern wie Alvaro Carreras oder Raul Asencio. In Eder Militao, der derzeit aufgrund einer Sehnenverletzung fehlt, hat Real noch eine weitere hochwertige Alternative.