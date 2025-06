Auf wen trifft Deutschland (DBB) bei der Basketball EM 2025 in der Gruppenphase?

Auf wen trifft Deutschland Ende August und Anfang September bei der Basketball EM 2025 in der Gruppenphase? GOAL hat die Infos.

Die Gruppen stehen, der Countdown läuft: Bei der Basketball EM 2025 trifft die deutsche Nationalmannschaft in der Vorrunde auf ein spannendes Feld. Gruppe B wird in Tampere ausgetragen – also im Heimatland von Co-Gastgeber Finnland. Und genau dort beginnt für das DBB Team der Weg durch ein Turnier, das in diesem Jahr mehr denn je unter Beobachtung steht.

Schließlich reist Deutschland als amtierender Weltmeister an – mit Rückenwind, Erwartungsdruck und dem Anspruch, weit zu kommen. Neben den Finnen warten mit Litauen, Schweden, Großbritannien und Montenegro fünf Gegner, die alle auf ihre Weise unangenehm werden können. Besonders das Duell mit den Gastgebern dürfte laut und emotional werden – kein einfaches Pflaster für den WM-Titelträger.

GOAL erklärt Euch, warum die Konstellation sportlich wie taktisch anspruchsvoll ist – und was sie für den deutschen Turnierstart bedeutet.