Auf wen trifft Deutschland (DBB) bei der Basketball EM 2025 in der Gruppenphase?

Deutschland startet in die Basketball EM 2025 der Frauen. Doch wann spielt das DBB Team – und gegen wen? GOAL hat alle Infos.

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft beginnt am Donnerstag, dem 19. Juni, ihre Mission bei der Basketball EM 2025. Dort tritt sie zuerst in der Gruppe D vor heimischer Kulisse in Hamburg an. Genauer gesagt dient die Inselpark Arena als Austragungsort.

In der Vorrunde stehen drei Partien an. Nach dem Auftakt gegen Schweden warten die Aufeinandertreffen gegen die Mitfavoritinnen aus Spanien sowie gegen Großbritannien. Jeder Sieg ist wichtig – denn nur die ersten beiden Teams ziehen ins Viertelfinale ein.

GOAL zeigt Euch, wann Deutschland spielt – und warum der Spielplan auch strategisch entscheidend ist.