"Auf Torhüter fokussieren, die da wirklich Bock drauf haben": Ehemaliger Nationalspieler spricht sich gegen DFB-Comeback von Bayern Münchens Manuel Neuer aus

Sollte Manuel Neuer für die WM zurück ins DFB-Team? Max Kruse hat eine klare Meinung.

Max Kruse hat sich in der Torwart-Debatte im DFB-Team klar gegen eine Rückkehr von Manuel Neuer ausgesprochen. Dabei teilte der ehemalige Nationalspieler auch gegen Bayern Münchens Sportvorstand Max Eberl aus.

Im Interview mit RTL und sport.de offenbarte Kruse, dass er von einem DFB-Comeback der langjährigen Nummer eins des FC Bayern München nur sehr wenig halte.

  • Kruse schießt gegen May Eberl: "Finde es nicht gut"

    "Ich finde es nicht gut, da noch immer Manuel Neuer ins Spiel zu bringen. Ich habe eine Aussage von Max Eberl gehört, dass Manuel Neuer selber entscheiden würde, wenn er Lust darauf [auf eine Teilnahme an der Weltmeisterschaft 2026; Anm.d.Red.] hat", erklärte Kruse.

    Der 39-jährige Schlussmann des deutschen Rekordmeisters habe nach der EM 2024 klar seinen "Rücktritt kommuniziert", findet Kruse, weshalb man "den anderen Jungs bei der Nationalmannschaft jetzt den Kredit geben" müsse. "Für mich ist das Kapitel Manuel Neuer geschossen."

    Bayern-Sportvorstand Eberl hatte jüngst dafür plädiert, Neuer aufgrund der ungewissen Personalsituation im Tor ins DFB-Team zurückzuholen. "Er ist der beste Torwart Deutschlands! Wir sind unglaublich froh, dass wir mit ihm verlängert haben und er gesund ist. Ihm helfen die Urlaube, wenn Länderspielpausen sind. Aber: Er brennt total", so Eberl in der Sport Bild.

  • Ter Stegen oder Baumann: Wer hütet das deutsche Tor?

    Tatsächlich hat sich Bundestrainer Julian Nagelsmann für die WM im kommenden Sommer noch nicht festgelegt, wer den deutschen Kasten hüten soll. Die etatmäßige Nummer eins Marc-Andre ter Stegen verlor vor der Saison seinen Stammplatz beim FC Barcelona an Neuzugang Joan Garcia und muss um eine Teilnahme an der Endrunde deshalb bangen. Bei den vergangenen Länderspielen im November hütete Oliver Baumann von der TSG Hoffenheim den deutschen Kasten.

    "Ob am Ende ter Stegen im Tor steht oder Oliver Baumann, das ist eine andere Sache", führte Kruse weiter aus. "Ich finde, man sollte sich auf die Torhüter fokussieren, die da wirklich Bock drauf haben und die jung und hungrig sind."

    Sollte ter Stegen fit sein und nach einem potenziellen Winter-Wechsel regelmäßige Spielzeit bekommen, ist er für den ehemaligen Bundesliga-Profi Favorit auf den Platz zwischen den Pfosten. "Wenn er fit wird und den Verein wechselt, ist er für mich die klare Nummer eins", so Kruse.

  • Manuel Neuers Statistiken beim FC Bayern München

    • Einsätze: 379
    • Gegentore: 299
    • Spiele ohne Gegentor: 181
    • Spielminuten: 33.952

