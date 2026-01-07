"Auf Torhüter fokussieren, die da wirklich Bock drauf haben": Ehemaliger Nationalspieler spricht sich gegen DFB-Comeback von Bayern Münchens Manuel Neuer aus

"Ich finde es nicht gut, da noch immer Manuel Neuer ins Spiel zu bringen. Ich habe eine Aussage von Max Eberl gehört, dass Manuel Neuer selber entscheiden würde, wenn er Lust darauf [auf eine Teilnahme an der Weltmeisterschaft 2026; Anm.d.Red.] hat", erklärte Kruse.

Der 39-jährige Schlussmann des deutschen Rekordmeisters habe nach der EM 2024 klar seinen "Rücktritt kommuniziert", findet Kruse, weshalb man "den anderen Jungs bei der Nationalmannschaft jetzt den Kredit geben" müsse. "Für mich ist das Kapitel Manuel Neuer geschossen."

Bayern-Sportvorstand Eberl hatte jüngst dafür plädiert, Neuer aufgrund der ungewissen Personalsituation im Tor ins DFB-Team zurückzuholen. "Er ist der beste Torwart Deutschlands! Wir sind unglaublich froh, dass wir mit ihm verlängert haben und er gesund ist. Ihm helfen die Urlaube, wenn Länderspielpausen sind. Aber: Er brennt total", so Eberl in der Sport Bild.