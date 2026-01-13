Borussia Dortmund v Borussia Mönchengladbach - BundesligaGetty Images Sport
Tim Ursinus

"Auf Basis von Gerüchten soll ich jetzt eine Entscheidung treffen?" BVB-Boss reagiert verdutzt auf brisanten Bericht über Sebastian Kehl

Ein Ligakonkurrent des BVB hat offenbar ein Auge auf Sebastian Kehl geworfen. Lars Ricken wurde deutlich.

Muss sich der BVB bald einen neuen Sportirektor suchen? Sebastian Kehl steht angeblich bei einem anderen Bundesligisten auf dem Zettel.

Nach Informationen von Sky gehört der 45-Jährige zu den Kandidaten auf die Nachfolge von Stefan Kuntz beim HSV, dessen Vertrag bei den Rothosen Anfang des Jahres im Zuge von "Vorwürfen eines schwerwiegenden Fehlverhaltens" aufgelöst worden war. 

  • Ricken über Kehl-Gerücht: "Wir wissen davon nichts nichts"

    Im Vorfeld des Bundesligaspiels gegen Werder Bremen am Dienstag bezog Borussia Dortmunds Geschäftsführer Lars Ricken am DAZN-Mikrofon Stellung zu den Spekulationen. "Die Gerüchte sind ja relativ frisch, ich habe sie auch gerade erst gelesen", sagte er eingangs und ergänzte: "Ich weiß nicht, was die Hamburger sich für Gedanken machen. Es ist niemand an uns herangetreten. Wir wissen davon nichts nichts. Und damit ist es für uns vor dem Spiel auch kein Thema."

    Auf die Nachfrage, ob der BVB Kehl freigeben würde, betonte Ricken etwas verdutzt: "Auf Basis von Gerüchten soll ich jetzt eine Entscheidung treffen?" Der 49-Jährige stellte zudem klar: "Ich kann nicht versprechen, ob wir noch etwas machen, vielleicht geben wir noch etwas ab. Wir planen gemeinsam auch schon den Kader für den Sommer und wollen uns dort verbessern. Deshalb ist es für mich gerade auch 0,0 ein Thema."

    Auch Fabian Wohlgemuth vom VfB beim HSV gehandelt

    Neben Kehl, dessen Vertrag beim BVB noch bis 2027 datiert ist, hat der HSV dem Vernehmen nach auch Oliver Bierhoff (vereinslos), Jonas Boldt (vereinslos) und Fabian Wohlgemuth (VfB Stuttgart) für die Kuntz-Nachfolge im Visier. 

    Am 2. Januar hatte der HSV überraschend mitgeteilt, dass Kuntz nicht mehr Sportvorstand bei den Hanseaten ist. Damals war von "persönlichen familiären Gründen" für das Ausscheiden die Rede. Kurz darauf erschien jedoch ein Enthüllungsbericht mit schweren Anschuldigungen gegen den Europameister von 1996. Jene Vorwürfe wies er in einem Statement bei Instagram "entschieden zurück".

