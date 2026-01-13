"Auf Basis von Gerüchten soll ich jetzt eine Entscheidung treffen?" BVB-Boss reagiert verdutzt auf brisanten Bericht über Sebastian Kehl

Im Vorfeld des Bundesligaspiels gegen Werder Bremen am Dienstag bezog Borussia Dortmunds Geschäftsführer Lars Ricken am DAZN-Mikrofon Stellung zu den Spekulationen. "Die Gerüchte sind ja relativ frisch, ich habe sie auch gerade erst gelesen", sagte er eingangs und ergänzte: "Ich weiß nicht, was die Hamburger sich für Gedanken machen. Es ist niemand an uns herangetreten. Wir wissen davon nichts nichts. Und damit ist es für uns vor dem Spiel auch kein Thema."

Auf die Nachfrage, ob der BVB Kehl freigeben würde, betonte Ricken etwas verdutzt: "Auf Basis von Gerüchten soll ich jetzt eine Entscheidung treffen?" Der 49-Jährige stellte zudem klar: "Ich kann nicht versprechen, ob wir noch etwas machen, vielleicht geben wir noch etwas ab. Wir planen gemeinsam auch schon den Kader für den Sommer und wollen uns dort verbessern. Deshalb ist es für mich gerade auch 0,0 ein Thema."