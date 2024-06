Auch zwei Ex-Stürmer von Borussia Dortmund sind nicht dabei: Diese Stars fehlen bei der EURO 2024

Die eine oder andere Fußball-Nation hat sich überraschend nicht für die EURO qualifiziert - und so fehlen auch ein paar große Namen.

47 Nationen sind in der Qualifikation für die EM 2024 in Deutschland an den Start gegangen. 24 Teilnehmer wurden letztlich ermittelt - darunter auch Fußballzwerge wie Georgien, Albanien und Rumänien. 23 europäische Staaten müssen bei dem Turnier in Deutschland vom 14. Juni bis 14. Juli aber als Gäste zuschauen.

Unter anderem verpassten die Skandinavier aus Norwegen, Schweden und Finnland sowie die Griechen die Quali für die EM 2024 - und mit ihnen auch große Namen, die nicht nach Deutschland reisen.

GOAL zeigt einige Stars, die sich nicht für die EM-Endrunde qualifiziert haben.