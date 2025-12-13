Dem FC Bayern droht ein Abgang von Moritz Göttlicher. Der U17-Nationalspieler gilt zwar als eines der spannendsten Talente am Campus und besitzt noch einen Vertrag bis 2026, doch er möchte diesen wohl nicht verlängern.
Auch noch ablösefrei: Dem FC Bayern droht wohl der Verlust eines seiner hoffnungsvollsten Talente
Laut Sky sieht der Mittelfeldspieler seine Zukunft anderswo in der Bundesliga. Der FC Augsburg gilt als möglicher Abnehmer und auch Mainz 05 soll interessiert sein. Auch in der 2. Bundesliga soll der 17-Jährige vielfach Begehrlichkeiten wecken und auf dem Wunschzettel stehen.
Die Bayern wollen Göttlicher angeblich jedoch nicht so leicht ziehen lassen. Der FCB hofft wohl noch immer, den Youngster von einem Verbleib und einem langfristigen Vertrag zu überzeugen. Aktuell macht Göttlicher in der U19 von sich reden und erzielte in elf Spielen bereits fünf Treffer und bereitete zudem zwei weitere Tore vor.
- Getty Images Sport
Moritz Göttlicher spielte an der Seite von Lennart Karl für die U17 des FC Bayern
In der vorherigen Saison hatte er schon in der U17, die all ihre 14 Partien in der Vorrunde der DFB-Nachwuchsliga gewonnen hatte, auf sich aufmerksam gemacht. Elf Assists gelangen ihm dabei, womit er in dieser Kategorie sogar Lennart Karl übertraf und die Liga anführte. Fünf weitere Vorlagen folgten in den zwölf weiteren Meisterschaftspartien. Gemeinsam mit Knipser Karl verpasste er allerdings den Titel, die Bayern scheiterten im Halbfinale an Borussia Mönchengladbach.
Aktuell kann Göttlicher jedoch keine weiteren Scorerpunkte sammeln. Das Talent verletzte sich Mitte Oktober am Becken und fällt seitdem aus.
Moritz Göttlichers Leistungsdaten in dieser Saison
Einsätze 11 Tore 5 Assists 2 Minuten pro Tor 163