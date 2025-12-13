Auch noch ablösefrei: Dem FC Bayern droht wohl der Verlust eines seiner hoffnungsvollsten Talente

Laut Sky sieht der Mittelfeldspieler seine Zukunft anderswo in der Bundesliga. Der FC Augsburg gilt als möglicher Abnehmer und auch Mainz 05 soll interessiert sein. Auch in der 2. Bundesliga soll der 17-Jährige vielfach Begehrlichkeiten wecken und auf dem Wunschzettel stehen.

Die Bayern wollen Göttlicher angeblich jedoch nicht so leicht ziehen lassen. Der FCB hofft wohl noch immer, den Youngster von einem Verbleib und einem langfristigen Vertrag zu überzeugen. Aktuell macht Göttlicher in der U19 von sich reden und erzielte in elf Spielen bereits fünf Treffer und bereitete zudem zwei weitere Tore vor.