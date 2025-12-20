Auch ein Innenverteidiger soll ausfallen: FC Bayern München fehlt gegen Heidenheim wohl weiterer Spieler

Dennoch gab sich Kompany zuversichtlich. "Wir haben genügend Jungs, die diese Woche Vollgas trainiert haben", erklärte er. Zumal Michael Olise nach seinem kleinen Eingriff am Auge unter der Woche mitwirken kann und auch Luis Diaz nach abgesessener Gelbsperre zurück im Kader ist. Für den in wieder in Teilen am Training teilnehmenden Jamal Musiala kommt ein Einsatz hingegen noch zu früh.

Nach dem 2:2 gegen Mainz 05 am vergangenen Wochenende sind die Bayern außerdem auf Wiedergutmachung aus. "Wir haben das Gefühl, dass wir eine Reaktion zeigen müssen", sagte Kompany.

Durch einen Sieg könnte die Münchner ihren Vorsprung auf den neuen ersten Verfolger Borussia Dortmund wieder auf neun Punkte ausbauen. Der Abstand auf RB Leipzig, das gegen Bayer Leverkusen im Topspiel den Kürzeren zog (1:3), würde zudem auf zwölf Zähler anwachsen. Doch auch ein Remis in Heidenheim würde dem FCB zur vorzeitigen Herbstmeisterschaft am 15. Spieltag reichen.