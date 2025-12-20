Im letzten Spiel vor der Winterpause muss der FC Bayern München offenbar einen weiteren Ausfall verkraften. Wie tz-Reporter Philipp Kessler berichtet, fehlt dem deutschen Rekordmeister auch Min-Jae Kim beim Gastspiel in Heidenheim.
Auch ein Innenverteidiger soll ausfallen: FC Bayern München fehlt gegen Heidenheim wohl weiterer Spieler
Demnach leide der Innenverteidiger aus Südkorea an Zahn- und Muskelbeschwerten. Für die Abwehrzentrale stünden Trainer Vincent Kompany somit "nur" Jonathan Tah, Dayot Upamacenano und Hiroki Ito zur Verfügung. Auch Josip Stanisic könnte aushelfen, wird aber wohl auf der rechten bzw. linken Abwehrseite gebraucht.
Außerdem muss der Belgier beim Jahresabschluss auf Manuel Neuer (Muskelfaserriss), Konrad Laimer (Gelbsperre), Sacha Boey (krank), Nicolas Jackson (Afrika-Cup) und Joshua Kimmich verzichten. Letzterer schlägt sich seit Wochen mit Sprunggelenkproblemen herum, wie Kompany auf der Pressekonferenz am Tag vor dem Spiel bestätigte. "Wir haben so viele Spiele gehabt. Und irgendwann ist dieser Schmerz einfach zu viel."
FC Bayern reicht Remis zur Herbstmeisterschaft
Dennoch gab sich Kompany zuversichtlich. "Wir haben genügend Jungs, die diese Woche Vollgas trainiert haben", erklärte er. Zumal Michael Olise nach seinem kleinen Eingriff am Auge unter der Woche mitwirken kann und auch Luis Diaz nach abgesessener Gelbsperre zurück im Kader ist. Für den in wieder in Teilen am Training teilnehmenden Jamal Musiala kommt ein Einsatz hingegen noch zu früh.
Nach dem 2:2 gegen Mainz 05 am vergangenen Wochenende sind die Bayern außerdem auf Wiedergutmachung aus. "Wir haben das Gefühl, dass wir eine Reaktion zeigen müssen", sagte Kompany.
Durch einen Sieg könnte die Münchner ihren Vorsprung auf den neuen ersten Verfolger Borussia Dortmund wieder auf neun Punkte ausbauen. Der Abstand auf RB Leipzig, das gegen Bayer Leverkusen im Topspiel den Kürzeren zog (1:3), würde zudem auf zwölf Zähler anwachsen. Doch auch ein Remis in Heidenheim würde dem FCB zur vorzeitigen Herbstmeisterschaft am 15. Spieltag reichen.
FC Bayern München: So geht es weiter
- 21.12.2025 (17.30 Uhr): 1. FC Heidenheim - FC Bayern (Bundesliga)
- 11.1.2026 (17.30 Uhr): FC Bayern - VfL Wolfsburg (Bundesliga)
- 14.1.2026 (20.30 Uhr): 1. FC Köln - FC Bayern (Bundesliga)
- 17.1.2026 (18.39 Uhr): RB Leipzig - FC Bayern (Bundesliga)
- 21.1.2026 (21 Uhr): FC Bayern - Union Saint-Gilloise (Champions League)