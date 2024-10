Auch ein Ex-Trainer des FC Bayern ist mit dabei: Die Top-Kandidaten auf die Nachfolge von Erik ten Hag bei Manchester United

Der Niederländer auf der United-Bank schleppt sich wieder durch die Saison. Hier kommen seine möglichen Nachfolger.

Und schon geht es wieder los: Nach einer weiteren bitteren Niederlage von Manchester United wackelt der Stuhl von Trainer Erik ten Hag erneut bedenklich. Beim 0:3 gegen Tottenham am Sonntag im Old Trafford kann der Niederländer immerhin auf mildernde Umstände plädieren, denn die harte Rote Karte für Bruno Fernandes raubte den Gastgebern jede Chance, das Spiel noch einmal zu drehen.

Doch United war schon vor dem Platzverweis des Kapitäns ganz schwach. Und insgesamt mussten die Manchester-Fans unter der Leitung von ten Hag schon viel zu viele Niederlagen mitmachen - auch wenn der Coach das Team seit seinem Amtsantritt 2022 auch zu zwei Triumphen in den Pokal-Wettbewerben geführt hat.

Nach dem historisch schlechten Abschneiden mit dem achten Platz in der Premier League in der vergangenen Saison tut sich United wieder äußerst schwer und hat aus den ersten sechs Liga-Spielen der laufenden Saison nur sieben Punkte geholt.

Deshalb wird nun wieder spekuliert, dass ten Hag nur noch zwei Spiele - in Porto in der Europa League am Donnerstag und bei Aston Villa in der Liga am Sonntag - hat, um seinen Job zu retten. Doch wer könnte sein Nachfolger werden, wenn er tatsächlich entlassen wird? GOAL nimmt alle Kandidaten unter die Lupe, die derzeit mit einem Wechsel ins Old Trafford in Verbindung gebracht werden - und sortiert sie in der Reihenfolge, wie geeignet sie für diesen schwierigen Job sind.