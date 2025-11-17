Kevin Filling NXGN GFXGetty/GOAL
Krishan Davis und Patrik Eisenacher

Auch ein Spitzenklub aus der Bundesliga ist interessiert: Warum Kevin Filling von AIK Solna Schwedens nächster Super-Stürmer werden könnte

Ein 16-jähriger Youngster könnte sich bald in die Liste schwedischer Weltklasse-Stürmer einreihen.

Einige der besten Stürmer der vergangenen Jahrzehnte kamen aus Schweden: von Henrik Larsson und Zlatan Ibrahimovic bis hin zu Alexander Isak und Viktor Gyökeres. Ein erst 16-jähriges Talent darf sich bereits Hoffnungen machen, einmal in einer Reihe mit diesen Namen zu stehen: Kevin Filling. Der Angreifer debütierte bereits für AIK Solna in Schwedens Allsvenskan und erzielte im Sommer seinen Premierentreffer im Profibereich.

Laut Bildhat ihn bereits Borussia Dortmund auf dem Zettel. Auch Manchester United soll Interesse haben.GOAL stellt das schwedische Mega-Talent vor.

  • Die ersten Schritte

    Filling, der aufgrund der Nationalität seiner Eltern sowohl für Schweden als auch für den Senegal spielberechtigt ist, wurde am 30. November 2008 in der schwedischen Stadt Västerås – etwa 100 Kilometer westlich der Hauptstadt Stockholm – geboren. Seine Fußballkarriere begann beim IK Franke in Västerås. Im Alter von elf Jahren wechselte er zum größeren lokalen Verein Västerås SK, der in der zweiten Liga spielt. Dort begann unter anderem der ehemalige United-Verteidiger Victor Lindelöf seine Karriere.

    Später wurde der größte Verein Stockholms, AIK Solna, auf Filling aufmerksam. Vor der Saison 2023 schloss er sich im Alter von 14 Jahren der Jugendabteilung des Vereins an. Er machte schnell Fortschritte in den verschiedenen Altersklassen, kam in der U16 und U17 zum Einsatz und erzielte 2023 insgesamt zehn Tore in 14 Spielen. Im folgenden Jahr setzte er seinen Aufstieg fort und erzielte als vollwertiges Mitglied der U17-Mannschaft zwölf Tore in 26 Spielen.

    Anfang 2025 wurde Filling dann in die U19 befördert und kurzzeitig an Drittligist Enkopings SK verliehen, wo er in nur drei Einsätzen ein Tor erzielte. Im Anschluss entschied sich AIK Solna, dem jungen Stürmer eine Chance bei den Profis zu geben.

    • Werbung
  • Kevin Filling AIK 2025Getty

    Der große Durchbruch

    Ende Juni 2025 wurde Filling aus heiterem Himmel von Trainer Mikkjal Thomassen in die Startelf gegen Stadtrivale IFK Göteborg beordert. Der Teenager beeindruckte ganz Fußball-Schweden, als er kurz vor der Halbzeit seinen Debüt-Treffer erzielte - wie ein erfahrener Spieler timte er seinen Lauf perfekt, um nicht im Abseits zu stehen und war nach einem Steilpass plötzlich alleine vor dem gegnerischen Torhüter. Filling behielt die Nerven, schob den Ball unter dem Torwart hindurch ins Netz und brachte das Stadion zum Toben. Später wurde er unter stehenden Ovationen der heimischen Fans in der Strawberry Arena, die 50.000 Plätze fasst, ausgewechselt. Solna gewann das Derby auch dank ihm mit 3:0.

    Trainer Thomassen erklärte die wichtige Personalentscheidung nach dem Spiel: "Er stand in der Startelf, weil er enorm gut trainiert hat. Er hat mich überzeugt." Auf die Frage, ob dies ein Risiko gewesen sei, antwortete er: "Es geht nicht um Mut. Ich habe heute die beste Mannschaft aufgestellt. Es waren ein 16-Jähriger und ein Spieler, der letzte Woche 18 geworden ist. Wir sind mit der stärksten Mannschaft angetreten, die wir hatten. Wir berücksichtigen nicht, wie alt sie sind. Kevin bringt Qualität und Energie mit. Wir sind sehr beeindruckt von ihm."

  • So läuft's gerade

    Am nächsten Tag gab AIK bekannt, dass der junge Filling seinen ersten Profivertrag unterschrieb, der ihn bis Juni 2028 an den Verein bindet. "Es fühlt sich völlig unwirklich an, meinen ersten Vertrag bei AIK zu unterschreiben", schwärmte er. "Es ist ein Traum, der wahr geworden ist, mit 16 Jahren in die Profimannschaft aufzusteigen. Jetzt freue ich mich darauf, meine Entwicklung fortzusetzen, um meinen nächsten Traum in der Zukunft zu verwirklichen, nämlich mit AIK die schwedische Meisterschaft zu gewinnen."

    Leider führte Fillings Torerfolg bei seinem Debüt nicht zu einem sofortigen Durchbruch - denn darauf folgte eine Knieverletzung. Dieses Problem hielt ihn zwei Monate lang vom Spielbetrieb fern. Danach wurde er langsam wieder herangeführt – seit Ende August stand er nur in einem von acht Spielen in der Startelf, obwohl er in seinem Alter mit dieser Spielzeit sicherlich zufrieden sein dürfte. Dabei schoss er auch sein zweites Tor für AIK, als er in der 96. Minute gegen den Stockholmer Rivalen IF Brommapojkarna den Siegtreffer per Kopf erzielte. 

    "Das ist das Beste, was es gibt, so sollte Fußball sein", sagte er anschließend in einem erfrischend enthusiastischen Interview mit HBO Max: "Eine Chance, ein Tor, das reicht." Außerdem wurde der Nachwuchsstürmer bereits in die U18 Schwedens berufen und erzielte kürzlich in einem Freundschaftsspiel gegen Wales einen Doppelpack. Zuvor hatte er bereits für die U15, U16 und U17 gespielt - und dürfte eines Tages auch bei der A-Nationalmannschaft spielen.

  • Kevin Filling AIK 2025Getty

    Seine Stärken

    Bei seinen beiden bisherigen Profi-Treffern zeigte Filling, was ihn so stark macht. Das erste Tor gegen Göteborg zeigte seine Schnelligkeit und Furchtlosigkeit, als er sich von der Abwehr absetzte und im Eins-gegen-Eins mit dem Torwart die Ruhe bewahrte und cool abschloss. Das zweite Tor demonstrierte seine Kopfballstärke. Mit seinen 1,85 Meter und einer stattlichen Statur kann er es bereits in Zweikämpfen mit gestandenen Profis aufnehmen. 

    Filling ist zudem vielseitig einsetzbar und spielt auch gerne auf der Außenbahn, wo er oft auf der linken Seite agiert und nach innen zieht. Der Nachwuchsstürmer ist also nicht nur in der Mitte des Spielfeldes stark. "Kevin war einer der ersten Nachwuchsspieler, die mir aufgefallen sind, als ich zum Verein kam, und seitdem hat er sich sehr positiv entwickelt", erklärte Fredrik Wisur Hansen, Leiter der Scouting- und Rekrutierungsabteilung von AIK: "Mit seiner Schnelligkeit, Intensität und natürlichen Aggressivität passt er perfekt zu dem Fußball, den wir spielen wollen."

    Von außen scheint es, als hätte Filling bereits in dieser frühen Phase seiner Karriere die Mentalität, um es bis an die Spitze zu schaffen. Trainer Thomassen sagte nach dem Tor des Stürmers gegen Göteborg: "Er ist sehr ehrgeizig. Ich musste ihn nach dem letzten Training noch einmal zu mir rufen. Er blieb noch eine halbe Stunde nach dem Training stehen und trainierte den Abschluss. Er hat enorme Verantwortung für seine eigene Entwicklung übernommen. Er hat sich schnell positiv entwickelt."

  • Kevin Filling AIK 2025GOAL

    Woran Filling arbeiten muss

    Filling muss sich im Profi-Bereich noch daran gewöhnen, mannschaftsdienlicher zu spielen - manchmal spielt er zu spät ab oder geht zu oft in Eins-gegen-Eins-Duelle. Dass er sich so früh in seiner Profikarriere eine ziemlich schwere Verletzung zugezogen hat, gibt ebenfalls Anlass zur Sorge und wirft die Frage auf, ob der Teenager bereits bereit ist, sich den Strapazen des Profifußballs zu stellen - oder ob er vielleicht erst langsam herangeführt werden muss, um Probleme zu vermeiden. Die Art und Weise, wie seit seiner Rückkehr nach seiner Verletzung mit ihm umgegangen wird, deutet darauf hin, dass AIK Solna sich dessen bewusst ist.

    Und – was bei einem 16-Jährigen nicht verwunderlich ist – seine Technik ist noch etwas unausgereift. Das wird sich natürlich mit seiner weiteren Entwicklung verbessern und ist sicherlich kein Grund zur Sorge für AIK.

  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIER-SWE-SUIAFP

    Der neue ... Alexander Isak?

    Auch wenn er sich vielleicht nicht zu genau dem kompletten Stürmertyp wie sein Landsmann Isak entwickeln wird, gibt es doch zahlreiche Parallelen zwischen ihren Karrieren und Spielweisen, um einen Vergleich anzustellen.

    Bemerkenswert ist vor allem, dass auch Isak seine Karriere bei AIK begann, da er in Solna, einem Stadtteil Stockholms, geboren und aufgewachsen ist. Isak verbrachte zwölf Jahre bei seinem Jugendverein, durchlief alle Jugendmannschaften und wechselte dann im zarten Alter von 17 Jahren zu Borussia Dortmund. Der Durchbruch gelang Isak jedoch erst bei Real Sociedad und Newcastle United, mittlerweile spielt der schwedische Nationalspieler beim FC Liverpool.

    Wie Filling ist auch Isak ein Stürmer, der dribbeln kann und vor dem Tor ruhig bleibt. Beide sind außerdem starke Torjäger - der 26-jährige Isak ist zudem für sein cleveres Stellungsspiel und seine Kopfballstärke bekannt. Filling könnte dafür eine noch größere physische Präsenz erreichen, ähnlich wie Landsmann Gyökeres.

  • Kevin Filling AIK 2025Getty

    Was kommt als Nächstes?

    Filling wird Ende November 17 Jahre alt - in diesem Alter kam auch Isak zum BVB. Wird Filling den Schritt in eine Top-Liga ebenfalls so früh wagen oder von Isak lernen, der sich damals noch nicht in der Bundesliga durchsetzen konnte? Im August berichteten schwedische Medien, dass die Premier-League-Größen Manchester United und Tottenham Hotspur das Talent im Auge hätten - obwohl keiner der beiden Vereine ihn gemäß den Brexit-Regeln vor seinem 18. Geburtstag unter Vertrag nehmen darf. Der Plan ManUniteds sei es angeblich, ihn an den INEOS-eigenen FC Lausanne in der Schweiz auszuleihen. Die Spurs würden überlegen, ihn sofort zurück zu AIK zu schicken.

    Sky-Reporter Florian Plettenberg schrieb zudem Ende Oktober, dass United angesichts des Interesses der Bundesliga in "konkreten Verhandlungen" mit dem Spieler stehe und Filling bereits im Januar 2026 wechseln könnte – diese Vermutung wurde jedoch von der schwedischen Presse schnell zurückgewiesen. Die Red Devils mögen zwar Gespräche aufgenommen haben, aber AIK scheint nicht bereit zu sein, ihn so früh zu verkaufen - und schätzt den Marktwert auf rund fünf Millionen Euro. Bald darauf wurde auch Aston Villa Interesse nachgesagt, aber weder Villa noch United soll bereit sein, die neue Preisvorstellung des Stockholmer Klubs zu erfüllen.

    Was hält der Spieler selbst von alledem? "Das ist nichts Besonderes", sagte er kürzlich. "Ich weiß nicht viel darüber. Ich konzentriere mich auf AIK, und dort liegt mein ganzer Fokus. Also werde ich einfach dort weitermachen." Der Schwede wolle "einen Stammplatz in der Mannschaft und in jedem Spiel und bei jeder Gelegenheit mein Bestes geben. Ich möchte weitermachen und mehr Punkte holen."

Premier League
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY
Manchester United crest
Manchester United
MUN