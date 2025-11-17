Bei seinen beiden bisherigen Profi-Treffern zeigte Filling, was ihn so stark macht. Das erste Tor gegen Göteborg zeigte seine Schnelligkeit und Furchtlosigkeit, als er sich von der Abwehr absetzte und im Eins-gegen-Eins mit dem Torwart die Ruhe bewahrte und cool abschloss. Das zweite Tor demonstrierte seine Kopfballstärke. Mit seinen 1,85 Meter und einer stattlichen Statur kann er es bereits in Zweikämpfen mit gestandenen Profis aufnehmen.

Filling ist zudem vielseitig einsetzbar und spielt auch gerne auf der Außenbahn, wo er oft auf der linken Seite agiert und nach innen zieht. Der Nachwuchsstürmer ist also nicht nur in der Mitte des Spielfeldes stark. "Kevin war einer der ersten Nachwuchsspieler, die mir aufgefallen sind, als ich zum Verein kam, und seitdem hat er sich sehr positiv entwickelt", erklärte Fredrik Wisur Hansen, Leiter der Scouting- und Rekrutierungsabteilung von AIK: "Mit seiner Schnelligkeit, Intensität und natürlichen Aggressivität passt er perfekt zu dem Fußball, den wir spielen wollen."

Von außen scheint es, als hätte Filling bereits in dieser frühen Phase seiner Karriere die Mentalität, um es bis an die Spitze zu schaffen. Trainer Thomassen sagte nach dem Tor des Stürmers gegen Göteborg: "Er ist sehr ehrgeizig. Ich musste ihn nach dem letzten Training noch einmal zu mir rufen. Er blieb noch eine halbe Stunde nach dem Training stehen und trainierte den Abschluss. Er hat enorme Verantwortung für seine eigene Entwicklung übernommen. Er hat sich schnell positiv entwickelt."