Am nächsten Tag gab AIK bekannt, dass der junge Filling seinen ersten Profivertrag unterschrieb, der ihn bis Juni 2028 an den Verein bindet. "Es fühlt sich völlig unwirklich an, meinen ersten Vertrag bei AIK zu unterschreiben", schwärmte er. "Es ist ein Traum, der wahr geworden ist, mit 16 Jahren in die Profimannschaft aufzusteigen. Jetzt freue ich mich darauf, meine Entwicklung fortzusetzen, um meinen nächsten Traum in der Zukunft zu verwirklichen, nämlich mit AIK die schwedische Meisterschaft zu gewinnen."
Leider führte Fillings Torerfolg bei seinem Debüt nicht zu einem sofortigen Durchbruch - denn darauf folgte eine Knieverletzung. Dieses Problem hielt ihn zwei Monate lang vom Spielbetrieb fern. Danach wurde er langsam wieder herangeführt – seit Ende August stand er nur in einem von acht Spielen in der Startelf, obwohl er in seinem Alter mit dieser Spielzeit sicherlich zufrieden sein dürfte. Dabei schoss er auch sein zweites Tor für AIK, als er in der 96. Minute gegen den Stockholmer Rivalen IF Brommapojkarna den Siegtreffer per Kopf erzielte.
"Das ist das Beste, was es gibt, so sollte Fußball sein", sagte er anschließend in einem erfrischend enthusiastischen Interview mit HBO Max: "Eine Chance, ein Tor, das reicht." Außerdem wurde der Nachwuchsstürmer bereits in die U18 Schwedens berufen und erzielte kürzlich in einem Freundschaftsspiel gegen Wales einen Doppelpack. Zuvor hatte er bereits für die U15, U16 und U17 gespielt - und dürfte eines Tages auch bei der A-Nationalmannschaft spielen.