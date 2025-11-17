BVB schielt offenbar nach Schweden! Es werden Erinnerungen an einen Transfer des FC Bayern wach

Der BVB hat mit Daniel Svensson bereits einen Schweden unter Vertrag. Der 23-jährige linke Außenbahnspieler wechselte im Januar 2025 zunächst per Leihe und im Sommer schließlich für 6,5 Millionen Euro fest vom FC Nordsjaelland aus Dänemark nach Dortmund.

Filling ist noch bis 2028 an AIK gebunden. Abgesehen vom BVB soll sich auch Manchester United für ihn interessieren. Dortmund wurde zuletzt bereits mit einem anderen Toptalent in Verbindung gebracht: Mittelfeldspieler Nathan de Cat (17) von RSC Anderlecht, der aber auch beim FC Bayern München gehandelt wird.