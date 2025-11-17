Der erst 16-Jährige feierte in dieser Saison seinen Durchbruch beim schwedischen Erstligisten AIK Solna. In neun Einsätzen - größtenteils als Einwechselspieler - gelangen dem Stürmer bereits zwei Treffer. Der erste davon gleich bei seinem Debüt Ende Juni. Zudem stürmte Filling schon für mehrere schwedische U-Nationalmannschaften.
BVB schielt offenbar nach Schweden! Es werden Erinnerungen an einen Transfer des FC Bayern wach
Der BVB hat mit Daniel Svensson bereits einen Schweden unter Vertrag. Der 23-jährige linke Außenbahnspieler wechselte im Januar 2025 zunächst per Leihe und im Sommer schließlich für 6,5 Millionen Euro fest vom FC Nordsjaelland aus Dänemark nach Dortmund.
Filling ist noch bis 2028 an AIK gebunden. Abgesehen vom BVB soll sich auch Manchester United für ihn interessieren. Dortmund wurde zuletzt bereits mit einem anderen Toptalent in Verbindung gebracht: Mittelfeldspieler Nathan de Cat (17) von RSC Anderlecht, der aber auch beim FC Bayern München gehandelt wird.
Jonah Kusi-Asare wechselte von AIK zum FC Bayern
Apropos FC Bayern: Die letzte große Sturm-Hoffnung von AIK Solna schnappten sich ausgerechnet die Münchner. Jonah Kusi-Asare wechselte Anfang 2024 im Alter von 16 Jahren für 3,5 Millionen Euro zum FC Bayern.
Dort stürmte er zunächst für die U19 und die viertklassige Reserve. Seit Sommer ist er an den FC Fulham verliehen, absolvierte aber erst zwei Kurzeinsätze für den Premier-League-Klub.
BVB, Spielplan: Die nächsten Spiele von Borussia Dortmund
- 22. November, 15.30 Uhr: BVB - VfB Stuttgart (Bundesliga)
- 25. November, 21 Uhr: BVB - FC Villarreal (Champions League)
- 29. November, 18.30 Uhr: Bayer Leverkusen - BVB (Bundesliga)
- 2. Dezember, 21 Uhr: BVB - Bayer Leverkusen (DFB-Pokal)