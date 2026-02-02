Ramon Hendriks spielt beim VfB Stuttgart eine starke Saison und hat damit das Interesse mehrerer Klubs geweckt.
Auch aus der Premier League besteht Interesse: BVB hat wohl Abwehrspieler des VfB Stuttgart auf dem Zettel
Wie der kicker berichtet, zählt auch Borussia Dortmund zu den Vereinen, die den Innenverteidiger aufmerksam beobachten. Vor dem Hintergrund der ungewissen Zukunft von Nico Schlotterbeck und Emre Can verfolgen die Schwarz-Gelben Hendriks' Entwicklung besonders genau, heißt es.
Auch der Premier-League-Klub Nottingham Forest soll laut Sky zuletzt angeklopft haben, doch die Schwaben blockten umgehend ab. "Genauso wenig, wie wir uns von unseren sportlichen Zielen verabschieden werden, werden wir uns von Ramon Hendriks verabschieden", stellte VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth klar.
VfB Stuttgart blockte Anfragen von Nottingham Forest
Hendriks selbst hielt sich bedeckt. "Dazu kann ich aktuell nichts sagen", sagte der 24-Jährige. "Das Interesse anderer Klubs ist eine schöne Sache. Aber aktuell bin ich in Stuttgart."
Hendriks war im Januar 2024 für eine Million Euro von Feyenoord Rotterdam zum VfB gewechselt und hat sich zu einem Schlüsselspieler entwickelt. In der laufenden Saison absolvierte er 29 Pflichtspiele, in denen er zwei Vorlagen beisteuerte.
Ramon Hendriks: Seine Statistiken in der Saison 2025/26
- Spiele: 29
- Tore: 0
- Vorlagen: 2