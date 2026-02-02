Wie der kicker berichtet, zählt auch Borussia Dortmund zu den Vereinen, die den Innenverteidiger aufmerksam beobachten. Vor dem Hintergrund der ungewissen Zukunft von Nico Schlotterbeck und Emre Can verfolgen die Schwarz-Gelben Hendriks' Entwicklung besonders genau, heißt es.

Auch der Premier-League-Klub Nottingham Forest soll laut Sky zuletzt angeklopft haben, doch die Schwaben blockten umgehend ab. "Genauso wenig, wie wir uns von unseren sportlichen Zielen verabschieden werden, werden wir uns von Ramon Hendriks verabschieden", stellte VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth klar.