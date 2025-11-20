Spielervermittler George Gardi hat Details zum ablösefreien Wechsel von Leroy Sane zu Galatasaray Istanbul in diesem Sommer enthüllt.
Auch aus der Bundesliga gab es Interesse: Leroy Sane lehnte für Wechsel zu Galatasaray Istanbul angeblich gigantische Angebote ab
Sane hatte "Angebote von Topklubs aus England und Deutschland"
Gardi, der neben Sanes Berater Pini Zahavi an dem Deal beteiligt war, erzählte Sky, sein Klient sei heiß begehrt gewesen: "Er hatte Angebote von Topklubs aus England und Deutschland."
Zudem habe Sane ein "riesiges Angebot aus Saudi-Arabien" auf dem Tisch liegen gehabt. Ausschlaggebend für den Wechsel sei schließlich die Rolle gewesen, die man ihm in der Türkei in Aussicht gestellt habe.
- Getty
Leroy Sane überzeugte bei deutscher Nationalmannschaft
Sanes Vertrag in München war im Sommer ausgelaufen. Nachdem alles bereits in trockenen Tüchern schien, schlug der 29-Jährige damals ein Angebot zur Vertragsverlängerung überraschend noch aus.
Sane erlebte bei Galatasaray einen durchwachsenen Start. Nach viel Kritik und seiner Nicht-Nominierung für die DFB-Elf konnte er zuletzt bei der deutschen Nationalmannschaft mit einer Torvorlage beim 2:0-Erfolg in Luxemburg und zwei Treffern und einem Assist beim 6:0-Sieg gegen die Slowakei aber wieder positive Schlagzeilen schreiben.
Auch in Istanbul lief es zuletzt etwas besser: Nachdem er zwischenzeitlich seinen Stammplatz verloren hatte, stand er in den vergangenen sechs Pflichtspielen in der Startelf. Nach wettbewerbsübergreifend 15 Partien steht er bei jeweils drei Toren und Assists.
Leroy Sane: Leistungsdaten in dieser Saison bei Galatatasaray
- Spiele: 15
- Tore: 3
- Assists: 3