Leroy SaneGetty
Tobias Empl und Tim Ursinus

Auch aus der Bundesliga gab es Interesse: Leroy Sane lehnte für Wechsel zu Galatasaray Istanbul angeblich gigantische Angebote ab

Leroy Sane hätte angeblich auch der Bundesliga erhalten bleiben können. Er soll auch Angebote aus Saudi-Arabien und England abgelehnt haben.

Spielervermittler George Gardi hat Details zum ablösefreien Wechsel von Leroy Sane zu Galatasaray Istanbul in diesem Sommer enthüllt. 

  • Sane hatte "Angebote von Topklubs aus England und Deutschland"

    Gardi, der neben Sanes Berater Pini Zahavi an dem Deal beteiligt war, erzählte Sky, sein Klient sei heiß begehrt gewesen: "Er hatte Angebote von Topklubs aus England und Deutschland."

    Zudem habe Sane ein "riesiges Angebot aus Saudi-Arabien" auf dem Tisch liegen gehabt. Ausschlaggebend für den Wechsel sei schließlich die Rolle gewesen, die man ihm in der Türkei in Aussicht gestellt habe.

    • Werbung
  • Leroy SaneGetty

    Leroy Sane überzeugte bei deutscher Nationalmannschaft

    Sanes Vertrag in München war im Sommer ausgelaufen. Nachdem alles bereits in trockenen Tüchern schien, schlug der 29-Jährige damals ein Angebot zur Vertragsverlängerung überraschend noch aus. 

    Sane erlebte bei Galatasaray einen durchwachsenen Start. Nach viel Kritik und seiner Nicht-Nominierung für die DFB-Elf konnte er zuletzt bei der deutschen Nationalmannschaft mit einer Torvorlage beim 2:0-Erfolg in Luxemburg und zwei Treffern und einem Assist beim 6:0-Sieg gegen die Slowakei aber wieder positive Schlagzeilen schreiben.

    Auch in Istanbul lief es zuletzt etwas besser: Nachdem er zwischenzeitlich seinen Stammplatz verloren hatte, stand er in den vergangenen sechs Pflichtspielen in der Startelf. Nach wettbewerbsübergreifend 15 Partien steht er bei jeweils drei Toren und Assists. 

  • Leroy Sane: Leistungsdaten in dieser Saison bei Galatatasaray

    • Spiele: 15 
    • Tore:
    • Assists: 3
Bundesliga
Bayern München crest
Bayern München
FCB
St. Pauli crest
St. Pauli
FCP
Süper Lig
Fenerbahce crest
Fenerbahce
FB
Galatasaray crest
Galatasaray
GAL