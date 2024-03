Neben den inzwischen üblichen "Messi"-Sprechchören flogen Cristiano Ronaldo am Freitag aber auch Wasserbomben um die Ohren.

Beim 1:0-Sieg von Cristiano Ronaldos Team Al-Nassr bei Al-Ahli hat es am Freitagabend einen Zwischenfall gegeben. Nachdem CR7 per Elfmeter in der 68. Minute das Tor zum Endstand erzielt hatte, nahmen die Heimfans die jubelnden Gästespieler unter Beschuss: Von der Tribüne warfen sie zahlreiche Wasserbomben auf den Platz und trafen damit auch.