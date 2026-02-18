Attacke auf den FC Bayern als Lockmittel: Bundesligist hat sich angeblich wegen eines Transfers bei Leon Goretzka erkundigt

Die Werkself habe sich auf der Suche nach einem Ersatz für Granit Xhaka, der den Verein im Sommer zu AFC Sunderland verlassen hatte, bei Goretzkas Berater nach einem möglichen Transfer erkundigt. Demnach soll der Double-Sieger von 2023/24 Goretzka damit gelockt haben, in der kommenden Saison einen neuen Angriff auf den FC Bayern und die deutsche Meisterschaft zu starten.

Ein möglicher Stolperstein bei einem Wechsel zu Leverkusen könnte jedoch das hohe Gehalt Goretzkas sein. Der Nationalspieler verdient bei den Bayern aktuell deutlich über zehn Millionen Euro - ein Betrag, den Bayer wohl weder zahlen kann, noch will. Darüber hinaus präferiere Goretzka weiterhin einen Wechsel nach England. Neben dem FC Arsenal wird auch der AC Milan und Atletico Madrid, zu dem ein möglicher Winter-Wechsel noch gescheitert war, Interesse am 31-Jährigen nachgesagt. Vor allem Milan dränge darauf, den Transfer des ablösefreien Nationalspielers möglichst schnell unter Dach und Fach zu bringen.

Eine grundsätzliche Absage an Leverkusen seitens der Spielerseite soll es jedoch nicht gegeben haben. Neben Goretzka seien auch Grischa Prömel von der TSG Hoffenheim und Weston McKennie von Juventus Turin auf der Liste der Leverkusener.