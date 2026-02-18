Die Zeit von Leon Goretzka beim FC Bayern München wird nach der Saison enden. Der Bundesliga könnte er jedoch womöglich erhalten bleiben. Einem Bericht der Sport Bild zufolge soll Bayer Leverkusen ein Auge auf den zentralen Mittelfeldspieler geworfen haben.
Attacke auf den FC Bayern als Lockmittel: Bundesligist hat sich angeblich wegen eines Transfers bei Leon Goretzka erkundigt
Die Werkself habe sich auf der Suche nach einem Ersatz für Granit Xhaka, der den Verein im Sommer zu AFC Sunderland verlassen hatte, bei Goretzkas Berater nach einem möglichen Transfer erkundigt. Demnach soll der Double-Sieger von 2023/24 Goretzka damit gelockt haben, in der kommenden Saison einen neuen Angriff auf den FC Bayern und die deutsche Meisterschaft zu starten.
Ein möglicher Stolperstein bei einem Wechsel zu Leverkusen könnte jedoch das hohe Gehalt Goretzkas sein. Der Nationalspieler verdient bei den Bayern aktuell deutlich über zehn Millionen Euro - ein Betrag, den Bayer wohl weder zahlen kann, noch will. Darüber hinaus präferiere Goretzka weiterhin einen Wechsel nach England. Neben dem FC Arsenal wird auch der AC Milan und Atletico Madrid, zu dem ein möglicher Winter-Wechsel noch gescheitert war, Interesse am 31-Jährigen nachgesagt. Vor allem Milan dränge darauf, den Transfer des ablösefreien Nationalspielers möglichst schnell unter Dach und Fach zu bringen.
Eine grundsätzliche Absage an Leverkusen seitens der Spielerseite soll es jedoch nicht gegeben haben. Neben Goretzka seien auch Grischa Prömel von der TSG Hoffenheim und Weston McKennie von Juventus Turin auf der Liste der Leverkusener.
- Getty Images Sport
Leon Goretzka hat mit dem FC Bayern alles gewonnen
Ende Januar wurde bekannt, dass sich die Wege von Leon Goretzka und dem FC Bayern nach Ablauf seines Vertrags am Saisonende trennen werden: "Wir haben mit ihm in den vergangenen Wochen immer wieder gesprochen, jeder weiß, dass sein Vertrag ausläuft. Durch diese Dynamik, die nun gekommen ist, haben wir das nochmal intensiviert und ganz offen mit ihm gesprochen. Im Sommer wird die Zeit von Leon Goretzka vorbei sein. Er wird dann nach acht sehr erfolgreichen Jahren beim FC Bayern einen anderen Weg einschlagen", sagte Sportdirektor Christoph Freund.
Goretzka, 2018 vom FC Schalke 04 zum FC Bayern gewechselt, hat in München alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Beim historischen Sextuple unter Trainer Hansi Flick war er eine feste Größe im Mittelfeld. Erst 2024 kam der Einschnitt: Der Verein legte ihm einen Wechsel nahe, da seine Einsatzchancen unter dem damals neuen Trainer Vincent Kompany als gering eingeschätzt wurden. Goretzka blieb jedoch, kämpfte sich zurück - sowohl in die Stammelf der Bayern als auch in die Nationalmannschaft.
In der laufenden Saison kommt Goretzka auf zwei Tore in 30 Pflichtspielen.
Leon Goretzka: Leistungsdaten in der Saison 2025/26
- Pflichtspiele: 30
- Tore: 2
- Vorlagen: 0
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verdorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.