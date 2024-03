PSG-Trainer Luis Enrique brachte am Sonntag drei Hochkaräter von der Bank. Sein Gegenüber reagierte mit einem flotten Spruch.

Stade Reims trotzte Tabellenführer PSG in der Ligue 1 am Sonntag im Parc des Princes ein 2:2-Unentschieden ab. Bei den Parisern stand der wechselwillige Superstar Kylian Mbappé erneut nicht in der Startformation, er kam ebenso von der Bank wie seine Nationalmannschaftskameraden Randal Kolo Muani und Ousmane Dembélé.