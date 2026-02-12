Getty Images Sport
Arda Guler wird bei Real Madrid von „Spielern mit sehr großem Ego“ gemobbt.
Scout behauptet „Mobbing“ gegen türkischen Star
Serhat Pekmezci, der ehemalige Scouting-Chef von Fenerbahçe, dem die Entdeckung von Güler zugeschrieben wird, hat erschreckende Vorwürfe bezüglich der Behandlung des 20-Jährigen in der spanischen Hauptstadt erhoben. Im Gespräch mit Sports Digitale deutete Pekmezci an, dass Güler innerhalb der Mannschaft systematisch isoliert werde.
„Arda Guler wird gemobbt“, erklärte Pekmezci und verwendete dabei einen Begriff, der in Europa oft mit Mobbing und Belästigung am Arbeitsplatz in Verbindung gebracht wird. Er stellte klar, dass der Spieler sich zwar nicht direkt bei ihm beschwert habe, die Situation aber angesichts des rauen Umfelds beim europäischen Meister vorhersehbar gewesen sei. „Er hat sich nicht bei mir beschwert, aber er wusste, dass dies passieren würde. Ich habe ihm gesagt, er solle Geduld haben.“
Die Vorwürfe zeichnen ein beunruhigendes Bild der internen Streitigkeiten bei Real Madrid. Seit seiner Ankunft im Jahr 2023 hat Guler Schwierigkeiten, sich einen Stammplatz zu sichern, was oft auf Verletzungen und Konkurrenz zurückgeführt wird. Pekmezci besteht jedoch darauf, dass das Problem weitaus persönlicherer Natur ist, und behauptet, dass eine bestimmte Fraktion innerhalb der Mannschaft aktiv gegen den jungen Spieler arbeitet.
„Spieler mit sehr großem Ego“ verantwortlich gemacht
Laut dem Scout ist Guler's Stagnation nicht auf mangelnde Fähigkeiten zurückzuführen, sondern vielmehr auf die Weigerung etablierter Stars, ihn zu integrieren. Der Übergang von der Ära Toni Kroos und Luka Modric sollte eigentlich Guler's Aufstieg einläuten, aber Pekmezci behauptet, dass er von älteren Spielern blockiert wurde.
„Die Schikanen kamen von den Spielern. Es gibt dort eine Gruppe, die Arda nicht akzeptieren kann; leider handelt es sich dabei um Spieler mit einem sehr ausgeprägten Ego“, behauptete er.
Trotz seiner offensichtlichen technischen Qualitäten findet er sich oft am Rande des Spielgeschehens wieder und erhält den Ball seltener, als es seine Position erfordern würde. Guler hatte einen glänzenden Saisonstart und erzielte in den ersten Monaten drei Tore. Während seine Torausbeute in letzter Zeit zurückgegangen ist, sammelt er weiterhin Vorlagen und hat sieben Tore in der La Liga und vier weitere in der Champions League vorbereitet.
Xabi Alonsos Abschied hängt mit toxischer Kultur zusammen
Für die Fans von Real Madrid ist es vielleicht am beunruhigendsten, dass Pekmezci glaubt, dass diese Dynamik der Macht der Spieler der Auslöser für die jüngsten Umwälzungen im Management des Vereins war. Xabi Alonso, der nach dem Weggang von Carlo Ancelotti das Ruder übernahm, aber im Januar entlassen wurde, fand es Berichten zufolge unmöglich, diese internen Spaltungen zu bewältigen.
„Deshalb ist auch Xabi Alonso gegangen“, behauptete Pekmezci und deutete an, dass der baskische Trainer ein weiteres Opfer derselben „Egos“ war, die nun Guler ins Visier nehmen.
Die Zügel wurden seitdem an Alvaro Arbeloa übergeben, aber die Situation scheint sich kaum verbessert zu haben. Arbeloa, der die Aufgabe hat, das Schiff zu stabilisieren, hat offenbar den Trend fortgesetzt, den Spielmacher auf die Bank zu setzen. Während einer kürzlichen Niederlage in der Champions League gegen Benfica kochten die Emotionen hoch, als Guler ausgewechselt wurde. Die Kameras fingen ein, wie er sichtlich frustriert vor sich hin murmelte, als er das Spielfeld verließ.
Die Geduld in Madrid schwindet
Guler wird seit langem für sein Temperament gelobt, aber selbst seine Gelassenheit wird auf die Probe gestellt. „Ich habe ihm gesagt: ‚Sei geduldig.‘ Arda ist sehr geduldig, er ist sehr bewusst, aber selbst er hat begonnen zu rebellieren“, bemerkte Pekmezci.
Der 20-Jährige steht an einem kritischen Punkt seiner Karriere. Da sein „Traumtransfer“ sich zu einem potenziellen Albtraum entwickelt, rückt das bevorstehende Sommer-Transferfenster immer näher. Wenn das angebliche „Mobbing“ weitergeht und die „Egos“ in der Umkleidekabine ungebremst bleiben, riskiert Real Madrid, ein Jahrhunderttalent zu verlieren, das das Gefühl hat, keine faire Chance bekommen zu haben, sich zu beweisen.
Vorerst bleibt Guler in einem schwierigen Kreislauf gefangen und wartet auf einen Durchbruch unter Arbeloa, von dem sein ehemaliger Mentor glaubt, dass er niemals kommen wird, solange die derzeitige Hierarchie in der Umkleidekabine an der Macht bleibt.
