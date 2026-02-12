Serhat Pekmezci, der ehemalige Scouting-Chef von Fenerbahçe, dem die Entdeckung von Güler zugeschrieben wird, hat erschreckende Vorwürfe bezüglich der Behandlung des 20-Jährigen in der spanischen Hauptstadt erhoben. Im Gespräch mit Sports Digitale deutete Pekmezci an, dass Güler innerhalb der Mannschaft systematisch isoliert werde.

„Arda Guler wird gemobbt“, erklärte Pekmezci und verwendete dabei einen Begriff, der in Europa oft mit Mobbing und Belästigung am Arbeitsplatz in Verbindung gebracht wird. Er stellte klar, dass der Spieler sich zwar nicht direkt bei ihm beschwert habe, die Situation aber angesichts des rauen Umfelds beim europäischen Meister vorhersehbar gewesen sei. „Er hat sich nicht bei mir beschwert, aber er wusste, dass dies passieren würde. Ich habe ihm gesagt, er solle Geduld haben.“

Die Vorwürfe zeichnen ein beunruhigendes Bild der internen Streitigkeiten bei Real Madrid. Seit seiner Ankunft im Jahr 2023 hat Guler Schwierigkeiten, sich einen Stammplatz zu sichern, was oft auf Verletzungen und Konkurrenz zurückgeführt wird. Pekmezci besteht jedoch darauf, dass das Problem weitaus persönlicherer Natur ist, und behauptet, dass eine bestimmte Fraktion innerhalb der Mannschaft aktiv gegen den jungen Spieler arbeitet.