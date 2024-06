Real Madrids Trainer Carlo Ancelotti hat Arda Güler verlängerten Urlaub in Aussicht gestellt. Das türkische Talent will davon aber nichts wissen.

Der türkische Nationalspieler Arda Güler hat Carlo Ancelotti, seinem Vereinstrainer bei Real Madrid, wohl signalisiert, dass er nach der EM 2024 so früh wie möglich in die Vorbereitung auf die kommende Saison einsteigen will.