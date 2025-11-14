Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
ARD, ZDF oder RTL? Wo läuft Deutschland (DFB) vs. Luxemburg heute live im Free TV und im Live Stream?

Deutschland trifft heute in der WM Qualifikation auf die Nachbarn aus Luxemburg. Doch wo läuft die Partie eigentlich heute live im Free-TV? GOAL hat die Antwort.

Am heutigen Freitag, 14. November, kommt es in der Gruppe A der Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2026 zum Duell zwischen der deutschen Nationalmannschaft und der Auswahl Luxemburgs. Die Begegnung startet um 20.45 Uhr im Stade de Luxemburg.

Die DFB-Elf live sehen
Alle Infos zur Übertragung lest Ihr hier bei GOAL.

    Die Partie der deutschen Nationalmannschaft könnt Ihr heute im Free-TV bei RTL verfolgen. Der private Fernsehsender startet um 20.15 Uhr mit der Übertragung der Vorberichte, moderiert von Florian König. Unterstützt wird er von Experte und Rekordnationalspieler Lothar Matthäus. Wolff-Christoph Fuss kommentiert die Begegnung. Mit einem kostenpflichtigen Abo auf RTL+ könnt Ihr das Spiel auch per Livestream sehen.

  • Luxemburg vs. Deutschland: News

    Die beiden Mannschaften stehen an den gegenüberliegenden Enden der Tabelle. Nach der Auftaktniederlage gegen die Slowakei konnte die DFB-Elf die übrigen drei Spiele allesamt für sich entscheiden und steht nun mit neun Punkten auf Platz eins in der Gruppe. Der heutige Gegner hingegen konnte noch in keinem seiner vier Duelle einen Punktgewinn erzielen und belegt folgerichtig den vierten und letzten Platz in der Gruppe A.

    Dennoch will Luxemburg mit offenem Visier nach vorne spielen. Nationaltrainer Jeff Strasser, als Spieler unter anderem bei Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Kaiserslautern aktiv, erklärte im Interview mit der Saarbrückener Zeitung, dass man "sich nicht so tief reindrücken" lassen will und die Mannschaft "unsere spielerischen Qualitäten mehr auf den Platz zu bringen" versuche.

    Im Hinspiel in der PreZero Arena in Sinsheim funktionierte dies auch aufgrund einer frühen Rote Karte gegen Dirk Carlson (20. Minute) nicht so gut. Die DFB-Elf gewann souverän mit 4:0 durch die Treffer von David Raum, Joshua Kimmich (2x) und Serge Gnabry.

    Wenn sowohl Deutschland als auch die Slowakei gewinnen sollten, steigt am Montag das Finale um den ersten Platz und das sichere WM-Ticket zwischen den beiden Nationen. Die deutsche Mannschaft hätte den Heimvorteil auf ihrer Seite, denn es wird in der Red Bull Arena in Leipzig gespielt.

  • WM Qualifikation: Die Gruppe A im Überblick

    #NationSp.SUNDiff.Pkt.
    1Deutschland430159
    2Slowakei430139
    3Nordirland420216
    4Luxemburg4004-90

