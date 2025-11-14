ARD, ZDF oder RTL? Wo läuft Deutschland (DFB) vs. Luxemburg heute live im Free TV und im Live Stream?

Die beiden Mannschaften stehen an den gegenüberliegenden Enden der Tabelle. Nach der Auftaktniederlage gegen die Slowakei konnte die DFB-Elf die übrigen drei Spiele allesamt für sich entscheiden und steht nun mit neun Punkten auf Platz eins in der Gruppe. Der heutige Gegner hingegen konnte noch in keinem seiner vier Duelle einen Punktgewinn erzielen und belegt folgerichtig den vierten und letzten Platz in der Gruppe A.

Dennoch will Luxemburg mit offenem Visier nach vorne spielen. Nationaltrainer Jeff Strasser, als Spieler unter anderem bei Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Kaiserslautern aktiv, erklärte im Interview mit der Saarbrückener Zeitung, dass man "sich nicht so tief reindrücken" lassen will und die Mannschaft "unsere spielerischen Qualitäten mehr auf den Platz zu bringen" versuche.

Im Hinspiel in der PreZero Arena in Sinsheim funktionierte dies auch aufgrund einer frühen Rote Karte gegen Dirk Carlson (20. Minute) nicht so gut. Die DFB-Elf gewann souverän mit 4:0 durch die Treffer von David Raum, Joshua Kimmich (2x) und Serge Gnabry.

Wenn sowohl Deutschland als auch die Slowakei gewinnen sollten, steigt am Montag das Finale um den ersten Platz und das sichere WM-Ticket zwischen den beiden Nationen. Die deutsche Mannschaft hätte den Heimvorteil auf ihrer Seite, denn es wird in der Red Bull Arena in Leipzig gespielt.