ARD, ZDF oder RTL? Wo läuft das Champions League Finale Inter Mailand vs. PSG (Paris Saint-Germain) heute live im Free TV?

Das große Finale der Champions League zwischen PSG und Inter steht heute an. Doch wo läuft die Partie im Free-TV - ARD, ZDF oder RTL? GOAL klärt auf.

In der Champions League 2024/25 steigt heute das große Finale zwischen Paris Saint-Germain und Inter Mailand. Der Anstoß in der Allianz-Arena in München erfolgt um 21 Uhr.

Paris Saint-Germain, der amtierende französische Meister, setzte sich im Halbfinale mit 1:0 und 2:1 gegen den FC Arsenal durch. Zuvor hatte das Team von Trainer Luis Enrique bereits den FC Liverpool, Aston Villa und in den Play-offs Stade Brest bezwungen.

Inter Mailand musste im Gegensatz zu PSG nicht durch die Play-offs. Im Achtelfinale besiegte die Mannschaft von Simone Inzaghi Feyenoord Rotterdam, ehe im Viertelfinale ein Sieg gegen den FC Bayern München folgte. Im Halbfinale setzte sich Inter schließlich gegen den FC Barcelona durch.

GOAL liefert Euch die Informationen zur Übertragung im Free-TV.