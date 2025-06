ARD, RTL oder ZDF? Wo läuft Deutschland (DFB) vs. Portugal heute live im Free TV?

Am Mittwoch steigt das Spiel Deutschland vs. Portugal. Doch wo läuft das Nations League Halbfinale live im Live Stream und live im Free TV?

In der Nations League 2024/25 steigt das Halbfinale. Hierbei geht in der Allianz Arena das Kräftemessen Deutschland vs. Portugal über die Bühne. Damit empfängt der Zehnte im FIFA Ranking den Siebten.

Deutschland hatte in der Gruppe 3 14 Punkte und fünf Zähler mehr als Holland geholt. Anschließend hatte sich das Team von Julian Nagelsmann im Viertelfinale gegen Italien durchgesetzt. Hierbei war einem 2:1 bei den Azzurri zuhause ein 3:3 gefolgt.

Portugal hatte die Gruppe 1 mit 14 Zählern und sechs Punkten mehr als Kroatien als Erster abgeschlossen. Danach hatte die Elf von Roberto Martinez im Viertelfinale Dänemark bezwungen. Nach einer 0:1-Auswärtsniederlage hatten die Tugas vor heimischer Kulisse gegen die Skandinavier nach der Verlängerung mit 5:2 gewonnen.

Artikel wird unten fortgesetzt

GOAL liefert die Informationen zur Übertragung zum Nations League Halbfinale Deutschland vs. Portugal.