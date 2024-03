Anthony Joshua vs. Francis Ngannou im LIVE STREAM und TV: Wo wird Boxen heute live übertragen?

Heute findet der Kampf Anthony Joshua vs. Francis Ngannou statt. Doch wo wird Boxen heute live übertragen?

Heute fungiert Riad als Austragungsort einer großen Box-Nacht. Hierbei findet unter anderem der Hauptkampf Anthony Joshua vs. Francis Ngannou statt. Der Fight geht in der Kingdom Arena über die Bühne.

Anthony Joshua und Francis Ngannou duellieren sich in einem Schwergewichtskampf. Joshua trat zuletzt am 23. Dezember ebenfalls in Riad beim Day of Reckoning 2023 an. Hierbei feierte der Brite gegen Otto Wallin den 24. Sieg in seinen bisherigen 27 Kämpfen. Der 34-Jährige unterlag ausschließlich gegen Andy Ruiz Jr. und in den Jahren 2021 sowie 2022 gegen Oleksandr Usyk.

Ngannou bestreitet seinen zweiten Boxkampf. Der frühere UFC Schwergewichtsweltmeister unterlag am 28. Oktober 2023 in Riad Tyson Fury. Allerdings verlor der 37-jährige Kameruner nach der zehnten Runde durch eine Split Decision.

GOAL liefert die Informationen zur Übertragung vom Boxkampf Anthony Joshua vs. Francis Ngannou.