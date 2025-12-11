Angebote für über 100 Millionen Euro sollen schon vorbereitet werden: Muss der FC Bayern München um einen Starspieler bangen?

Dem Vernehmen nach buhlen neben dem FC Liverpool, bei dem der Franzose den angeblich wechselwilligen Mohamed Salah beerben könnte, auch der FC Chelsea sowie die beiden Manchester-Klubs City und United um die Dienste des Flügelspielers. Auch Paris Saint-Germain und ein Topklub aus Spanien sollen Interesse zeigen.

Mit einem Verkauf für über 100 Millionen Euro würde Olise die bisherigen Rekord-Abgänge Matthijs de Ligt, Lucas Hernandez und Robert Lewandowski (jeweils 45 Mio. Euro) deutlich überflügeln. Dass die Bayern schwach werden, ist jedoch zu bezweifeln. Zudem fühlt sich der 23-Jährige sehr wohl in der bayerischen Landeshauptstadt und ist inzwischen zu einem Führungsspieler in der Kabine aufgestiegen.