Mehrere Topklubs aus der Premier League wollen Michael Olise im Sommer offenbar vom FC Bayern Münnchen loseisen. Das berichtet der kicker. Demnach würden die ungenannten Vereine von der Insel Angebote im dreistelligen Millionenbereich vorbereiten.
Angebote für über 100 Millionen Euro sollen schon vorbereitet werden: Muss der FC Bayern München um einen Starspieler bangen?
Olise würde zum Rekordverkauf des FC Bayern aufsteigen
Dem Vernehmen nach buhlen neben dem FC Liverpool, bei dem der Franzose den angeblich wechselwilligen Mohamed Salah beerben könnte, auch der FC Chelsea sowie die beiden Manchester-Klubs City und United um die Dienste des Flügelspielers. Auch Paris Saint-Germain und ein Topklub aus Spanien sollen Interesse zeigen.
Mit einem Verkauf für über 100 Millionen Euro würde Olise die bisherigen Rekord-Abgänge Matthijs de Ligt, Lucas Hernandez und Robert Lewandowski (jeweils 45 Mio. Euro) deutlich überflügeln. Dass die Bayern schwach werden, ist jedoch zu bezweifeln. Zudem fühlt sich der 23-Jährige sehr wohl in der bayerischen Landeshauptstadt und ist inzwischen zu einem Führungsspieler in der Kabine aufgestiegen.
- Getty
Michael Olise: Mehr Gehalt, keine Ausstiegsklausel?
Dennoch will der deutsche Rekordmeister wohl auf Nummer sicher gehen und den Vertrag von Olise verlängern - trotz der noch langen Laufzeit bis 2029. Dies berichten kicker und Sport Bild unisono. Es sei eine Gehaltserhöhung geplant. Im neuen Arbeitspapier soll aber erneut keine Ausstiegsklausel verankert sein.
Olise überzeugte bereits in seiner ersten Saison im FCB-Trikot, nachdem er im Sommer 20204 für 53 Millionen Euro von Crystal Palace an die Isar gewechselt war. Die Spielzeit beendete er mit 20 Treffern und 23 Assists in 55 Partien. Herausragende Zahlen, die er in der laufenden Saison sogar nochmal übertreffen könnte. Nach 23 Einsätzen stehen aktuell neun Tore und 14 Vorlagen zu Buche.
Die Leistungsdaten von Michael Olise in dieser Saison
- Spiele: 23
- Tore: 9
- Assists: 14