Besiktas lässt bei Abwehrspieler Thilo Kehrer von der AS Monaco offenbar nicht locker. Das geht aus einem Bericht von Fussballtransfers hervor.
Angebot wohl deutlich erhöht - aber es fehlen noch ein paar Millionen: Besiktas bemüht sich offenbar weiterhin um deutschen Nationalspieler
Besiktas hinterlegt wohl zweites Angebot für Thilo Kehrer in Monaco
Demnach soll der türkische Spitzenklub ein zweites Angebot für Kehrer abgegeben haben. Hatte die erste Offerte noch bei acht Millionen Euro plus Bonuszahlungen gelegen, bietet Besiktas Monaco nun wohl zwölf Millionen Euro Sockelablöse und drei Millionen Euro an Boni.
Bis zu 15 Millionen Euro könnte der französische Erstligist so für seinen Innenverteidiger einstreichen, das reicht Monaco aber wohl noch nicht. So sollen die Monegassen mindestens 20 Millionen Euro fordern.
- Getty Images
Thilo Kehrer hat eigentlich keine Not für einen Abschied aus Monaco
Gespräche zwischen Besiktas und Kehrer selbst sollen derweil weiterhin laufen. Ob die Türken Monaco und den 29-Jährigen im laufenden Wechselfenster noch von einem Transfer überzeugen können, scheint sehr fraglich.
Schließlich hat Kehrer eigentlich keine Not, das Fürstentum zu verlassen. Der Ex-Schalker ist meist Stammkraft in Monacos Abwehrzentrum, war diese Saison sogar schon mehrfach Kapitän des Champions-League-Teilnehmers. Wettbewerbsübergreifend kam Kehrer in 2025/26 bisher zu 21 Einsätzen.
2024 war er von West Ham United nach Monaco gewechselt, sein Vertrag bei den Franzosen läuft noch bis 2028.
Thilo Kehrer: Schafft er es noch zur WM?
In Monaco dürfte sich Kehrer jedenfalls besser für eine mögliche WM-Nominierung bei Bundestrainer Julian Nagelsmann empfehlen können als bei Besiktas. Die Istanbuler sind diese Saison nicht international vertreten, sind in der Süper Lig zudem aktuell nur Tabellenfünfter und werden voraussichtlich nicht mehr in den Meisterschaftskampf eingreifen können.
Für Monaco spricht neben dem höheren Niveau in der Ligue 1 auch die Aussicht auf weitere Einsätze in der Champions League. Einen Platz unter den ersten 24 der Ligaphase und damit den Sprung in die K.o.-Phase haben Kehrer und Co. am letzten Spieltag kommende Woche in der eigenen Hand. Ein Heimsieg gegen Juventus Turin würde Monaco sicher in die Playoffs hieven, auch ein Unentschieden könnte dafür reichen.
Kehrer hat schon 28 Länderspiele für Deutschland absolviert, in der mittlerweile seit über zwei Jahren andauernden Amtszeit von Nagelsmann war er bisher allerdings nur ein einziges Mal nominiert worden. Im Juni vergangenen Jahres stand er für das Final Four der Nations League im DFB-Kader, kam beim 0:2 gegen Frankreich im Spiel um Platz 3 zu einem Kurzeinsatz.
Seither war er nicht mehr dabei, die Hoffnung auf eine WM-Teilnahme dürfte er aber noch nicht aufgegeben haben. Es wäre Kehrers zweites großes Turnier, nachdem er bei der WM 2022 im deutschen Aufgebot gestanden hatte und einmal zum Einsatz kam.
- IMAGO / MIS
Thilo Kehrers Leistungsdaten für Monaco
- Einsätze: 79
- Tore: 6
- Assists: 2
- Gelbe Karten: 11
- Gelb-Rote Karten: 2
- Rote Karten: 1