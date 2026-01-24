Angebot wohl deutlich erhöht - aber es fehlen noch ein paar Millionen: Besiktas bemüht sich offenbar weiterhin um deutschen Nationalspieler

In Monaco dürfte sich Kehrer jedenfalls besser für eine mögliche WM-Nominierung bei Bundestrainer Julian Nagelsmann empfehlen können als bei Besiktas. Die Istanbuler sind diese Saison nicht international vertreten, sind in der Süper Lig zudem aktuell nur Tabellenfünfter und werden voraussichtlich nicht mehr in den Meisterschaftskampf eingreifen können.

Für Monaco spricht neben dem höheren Niveau in der Ligue 1 auch die Aussicht auf weitere Einsätze in der Champions League. Einen Platz unter den ersten 24 der Ligaphase und damit den Sprung in die K.o.-Phase haben Kehrer und Co. am letzten Spieltag kommende Woche in der eigenen Hand. Ein Heimsieg gegen Juventus Turin würde Monaco sicher in die Playoffs hieven, auch ein Unentschieden könnte dafür reichen.

Kehrer hat schon 28 Länderspiele für Deutschland absolviert, in der mittlerweile seit über zwei Jahren andauernden Amtszeit von Nagelsmann war er bisher allerdings nur ein einziges Mal nominiert worden. Im Juni vergangenen Jahres stand er für das Final Four der Nations League im DFB-Kader, kam beim 0:2 gegen Frankreich im Spiel um Platz 3 zu einem Kurzeinsatz.

Seither war er nicht mehr dabei, die Hoffnung auf eine WM-Teilnahme dürfte er aber noch nicht aufgegeben haben. Es wäre Kehrers zweites großes Turnier, nachdem er bei der WM 2022 im deutschen Aufgebot gestanden hatte und einmal zum Einsatz kam.