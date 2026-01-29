Angebot eingereicht: Gibt der FC Bayern München Leon Goretzka für eine Mini-Ablöse an Atletico Madrid ab?

Grundsätzlich scheint man in München einer vorzeitigen Trennung aber nicht abgeneigt gegenüberzustehen. "Sein Vertrag läuft im Sommer aus. Es gibt da noch keine Entscheidungen, die gefallen sind. Dementsprechend muss man sich auch an seiner Stelle Gedanken über die Zukunft machen, weil man nicht weiß, wie es weitergeht", erklärte Sportvorstand Max Eberl nach dem 2:1-Sieg gegen die PSV Eindhoven in der Champions League am späten Mittwochabend und bezeichnete es als "legitim", dass sich Goretzka Gedanken über einen Abgang mache.

Dies hatte der 30-Jährige in einem Interview mit der Zeit selbst bekräftigt. "Ich finde es spannend, im Verlauf meiner Karriere ins Ausland zu gehen. Ein Schritt raus wäre auch ein Schritt für meine Persönlichkeitsentwicklung. Ich werde mir alles anhören und gut abwägen", sagte. Derweil deutete Trainer Vincent Kompany eine zeitnahe Entscheidung an. "Ich weiß, dass ich morgen früh aufstehen muss und dann irgendwann so ein Gespräch haben muss mit Max oder mit Christoph - dass wir uns austauschen müssen über den Kader."