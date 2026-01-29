Atletico Madrid hat beim FC Bayern München offenbar ein erstes konkretes Angebot für Leon Goretzka abgegeben. Die angebliche Summe ist allerdings sehr gering. Wie die spanische Zeitung Marca berichtet, soll sich die Offerte auf lediglich zwei bis drei Millionen Euro Euro belaufen.
Angebot eingereicht: Gibt der FC Bayern München Leon Goretzka für eine Mini-Ablöse an Atletico Madrid ab?
Atletico würde wohl Goretzkas komplettes Gehalt übernehmen
Gleichzeitig wird in dem Bericht darüber spekuliert, dass der deutsche Rekordmeister trotz einer ursprünglichen Forderung im zweistelligen Millionenbereich annehmen könnte, da Atletico das ausstehende Gehalt Goretzkas für die restliche Saison komplett übernehmen würde. Dahingehend ist von 8,5 Millionen Euro die Rede.
Dass die Bayern das Angebot für Goretzka tatsächlich annehmen, darf jedoch bezweifelt werden. Der Vertrag des Nationalspielers läuft zwar am Ende der Saison aus und wird aller Voraussicht nach nicht verlängert, dennoch spielt er weiterhin eine nicht unwichtige Rolle unter Trainer Vincent Kompany. Womöglich müssten die Münchner bei einer Einigung nochmal selbst auf dem Transfermarkt aktiv werden.
Goretzka brachte den Stein selbst ins Rollen
Grundsätzlich scheint man in München einer vorzeitigen Trennung aber nicht abgeneigt gegenüberzustehen. "Sein Vertrag läuft im Sommer aus. Es gibt da noch keine Entscheidungen, die gefallen sind. Dementsprechend muss man sich auch an seiner Stelle Gedanken über die Zukunft machen, weil man nicht weiß, wie es weitergeht", erklärte Sportvorstand Max Eberl nach dem 2:1-Sieg gegen die PSV Eindhoven in der Champions League am späten Mittwochabend und bezeichnete es als "legitim", dass sich Goretzka Gedanken über einen Abgang mache.
Dies hatte der 30-Jährige in einem Interview mit der Zeit selbst bekräftigt. "Ich finde es spannend, im Verlauf meiner Karriere ins Ausland zu gehen. Ein Schritt raus wäre auch ein Schritt für meine Persönlichkeitsentwicklung. Ich werde mir alles anhören und gut abwägen", sagte. Derweil deutete Trainer Vincent Kompany eine zeitnahe Entscheidung an. "Ich weiß, dass ich morgen früh aufstehen muss und dann irgendwann so ein Gespräch haben muss mit Max oder mit Christoph - dass wir uns austauschen müssen über den Kader."
Bei Wechsel zu Atletico: Holt der FC Bayern einen Ersatz für Goretzka?
Goretzka kam in der laufenden Saison in 27 Partien zum Einsatz und stand häufig in der Startelf Kompanys. Einen direkten Ersatz benötigen die Bayern aber nicht unbedingt. Auf der Doppelsechs sind inzwischen Joshua Kimmich und Aleksandar Pavlovic gesetzt, Tom Bischof, Raphael Guerreiro und Konrad Laimer stellen Alternativen dar. Zudem könnte Eigengewächs David Santos Daiber auf mehr Spielzeit kommen.
Gleichzeitig wäre der im internationalen Vergleich ohnehin schon kleine Kader bei einem ersatzlosen Goretzka-Abgang nochmals dünner aufgestellt.
Atletico Madrid will indes den Abschied von Conor Gallagher kompensieren. Goretzka soll diesbezüglich Diego Simeones Wunschspieler sein. Sportdirektor Mateu Alemany flog deshalb am Montag höchstpersönlich nach München.
Leistungsdaten und Statistiken von Leon Goretzka in dieser Saison
Wettbewerb Spiele Minuten Tore Assists Bundesliga 18 1.112 1 - Champions League 6 61 - - DFB-Pokal 3 92 - -