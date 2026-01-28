Angebliche Forderung von Karim Adeyemi enthüllt: Ist der BVB zu einem besonderem Schritt bereit?

Der Flügelspieler sorgte in den vergangenen Monaten mehrfach für negative Schlagzeilen. Beginnend mit der "Mystery Box", die illegale Waffen enthielt und für juristischen Ärger sorgte, bis hin zu einer Geldstrafe von 90.000 Euro nach seinem wutentbrannten Abgang bei der Auswechslung gegen Borussia Mönchengladbach. Sportdirektor Sebastian Kehl konnte ihn damals gerade noch stoppen. Schon im Oktober hatte Adeyemi nach seiner Auswechslung mit einem Flaschenwurf für Aufsehen gesorgt.

Im Zuge dessen gab es auch Wechselgerüchte. Angeblich wurde Adeyemi sogar ein Preisschild verpasst, wonach er den Verein bei einem Angebot von mindestens 60 Millionen Euro verlassen könnte.

Zuletzt verließ der 24-Jährige nach dem 3:0-Sieg der Borussia gegen Werder Bremen offenbar vor allen anderen den Kabinentrakt und gar fluchtartig das Stadion.