Nach Informationen der Sport Bild plant der BVB, den 24-Jährigen mit einer Ausstiegsklausel auszustatten, falls dieser nur mit dieser Exit-Option ein neues Arbeitspapier bei den Schwarzgelben unterschreiben will.
Angebliche Forderung von Karim Adeyemi enthüllt: Ist der BVB zu einem besonderem Schritt bereit?
Demnach habe der deutsche Nationalspieler derzeit bereits ein konkretes Angebot vorliegen, darin hätten die BVB-Bosse allerdings noch auf eine Ausstiegsklausel verzichtet, die sich das Management des Spielers jedoch ausdrücklich wünscht.
Adeyemis Vertrag in Dortmund läuft noch bis zum 30. Juni 2027. Der BVB würde die Zusammenarbeit darüber hinaus gerne fortsetzen und strebt eine Verlängerung an, der Offensivspieler zögert jedoch noch mit einer Unterschrift.
Adeyemi will offenbar nächsten Karriereschritt wagen
Zuletzt hatte die Bild berichtet, dass der 24-Jährige den Klub eigentlich gerne verlassen würde, "um den nächsten Schritt in seiner Karriere zu gehen". Zudem liebäugelt Adeyemis Frau, die Rapperin Loredana, angeblich mit einem Umzug in eine europäische Metropole.
Konkrete Angebote von anderen Klubs soll es jedoch nicht geben. Manchester United und Inter Mailand hätten lediglich lose Kontakt zu Adeyemi aufgenommen.
Adeyemi sorgt für Aufsehen beim BVB
Der Flügelspieler sorgte in den vergangenen Monaten mehrfach für negative Schlagzeilen. Beginnend mit der "Mystery Box", die illegale Waffen enthielt und für juristischen Ärger sorgte, bis hin zu einer Geldstrafe von 90.000 Euro nach seinem wutentbrannten Abgang bei der Auswechslung gegen Borussia Mönchengladbach. Sportdirektor Sebastian Kehl konnte ihn damals gerade noch stoppen. Schon im Oktober hatte Adeyemi nach seiner Auswechslung mit einem Flaschenwurf für Aufsehen gesorgt.
Im Zuge dessen gab es auch Wechselgerüchte. Angeblich wurde Adeyemi sogar ein Preisschild verpasst, wonach er den Verein bei einem Angebot von mindestens 60 Millionen Euro verlassen könnte.
Zuletzt verließ der 24-Jährige nach dem 3:0-Sieg der Borussia gegen Werder Bremen offenbar vor allen anderen den Kabinentrakt und gar fluchtartig das Stadion.
Karim Adeyemi: Leistungsdaten beim BVB 25/26
- Spiele: 26
- Tore: 7
- Assists: 4
- Einsatzminuten: 1.410