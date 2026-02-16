Angeblich ist er schon nach Deutschland gereist! BVB wohl kurz vor Transfer-Abschluss

Borussia Dortmund holt mit Prates laut einer Aussage des Sportjournalisten Joaquim Viana bei SPOX "eine defensive Bestie". Bereits im vergangenen Oktober hatte die englische Zeitung The Guardian den Brasilianer zu einem der 60 vielversprechendsten Nachwuchsspieler weltweit gekürt und geschrieben: "Linksverteidiger, Innenverteidiger oder Flügelspieler: Kaua Prates ist eines der Juwelen des brasilianischen Fußballs, dessen Qualität und Eigenschaften alle um ihn herum beeindruckt haben."

In der laufenden Saison kam Prates fünfmal für Cruzeiro zum Einsatz und erzielte dabei ein Tor.