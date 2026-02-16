Wie das brasilianische Sportportal Central da Toca berichtet, ist Kaua Prates von Cruzeiro Belo Horizonte am Sonntag nach Deutschland gereist, um medizinische Tests zu absolvieren und finale Vertragsdetails mit Borussia Dortmund abzuschließen.
Angeblich ist er schon nach Deutschland gereist! BVB wohl kurz vor Transfer-Abschluss
Offiziell ist der Transfer zwar noch nicht bestätigt, doch Sky hatte bereits Ende Januar über eine Einigung zwischen beiden Vereinen berichtet. Die Ablösesumme für den 17-jährigen Linksverteidiger soll demnach zwölf Millionen Euro inklusive Boni betragen. Prates habe einem Vertrag bis 2031 zugestimmt und soll im Sommer, sobald er 18 Jahre wird, zur deutschen Mannschaft stoßen.
Kaua Prates überzeugt in Brasilien als "defensive Bestie"
Borussia Dortmund holt mit Prates laut einer Aussage des Sportjournalisten Joaquim Viana bei SPOX "eine defensive Bestie". Bereits im vergangenen Oktober hatte die englische Zeitung The Guardian den Brasilianer zu einem der 60 vielversprechendsten Nachwuchsspieler weltweit gekürt und geschrieben: "Linksverteidiger, Innenverteidiger oder Flügelspieler: Kaua Prates ist eines der Juwelen des brasilianischen Fußballs, dessen Qualität und Eigenschaften alle um ihn herum beeindruckt haben."
In der laufenden Saison kam Prates fünfmal für Cruzeiro zum Einsatz und erzielte dabei ein Tor.
BVB-Spielplan: Die nächsten Spiele von Borussia Dortmund
- 17. Februar, 21 Uhr: BVB - Atalanta Bergamo (Champions League)
- 21. Februar, 18.30 Uhr: RB Leipzig - BVB (Bundesliga)
- 25. Februar, 18.45 Uhr: Atalanta Bergamo - BVB (Champions League)