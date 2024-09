Der Außenverteidiger lobt seinen Teamkollegen in den höchsten Tönen. Aber auch der neue Manager Arne Slot kommt gut weg.

Mohamed Salah ist beim FC Liverpool zu Saisonbeginn in Topform, in den bisherigen zwei Spielen verbuchte er zwei Tore und einen Assist. Vor dem Spiel gegen Manchester United lobte Teamkollege Andy Robertson den Ägypter in den höchsten Tönen und verriet, wie sich der mittlerweile 32-jährige Flügelspieler von Saison zu Saison verbessern konnte. Der schottische Außenverteidiger lobte auch den Ansatz des neuen Trainers Arne Slot.