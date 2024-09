Der Starstürmer kann mit der Kritik an seinen Leistungen leben. Viele Experten hätten keine Ahnung, wovon sie redeten.

Cristiano Ronaldo hat betont, dass ein Ende seiner Karriere in der Nationalmannschaft in diesem Sommer kein Thema gewesen sei. Bei der Gelegenheit ordnete er auch die Kritik an seinen Leistungen in der jüngeren Vergangenheit ein.