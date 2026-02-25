Goal.com
Live
FBL-EUR-C1-MARSEILLE-LIVERPOOLAFP
Marko Brkic

Als Nachfolger von Nico Schlotterbeck: Wechselt ausgerechnet ein ehemaliger Verteidiger des FC Bayern zu Borussia Dortmund?

Der BVB soll an einem einstigen Abwehrspieler des FC Bayern München interessiert sein.

Wie es mit Nico Schlotterbeck bei Borussia Dortmund weitergeht, ist weiterhin offen. Sein Vertrag läuft 2027 aus. Ein neues Angebot liegt ihm bereits vor, doch der Nationalspieler lässt mit seiner Entscheidung weiter auf sich warten.

Der BVB scheint sich deshalb bereits auf einen möglichen Abgang vorzubereiten und sondiert den Markt nach potenziellen neuen Innenverteidigern. In diesem Zusammenhang tauchte ein Gerücht über einen ehemaligen Bayern-Profi auf: Mehrere Portale, darunter auch Transferfeed, berichten, dass Benjamin Pavard in Dortmund als Kandidat für Schlotterbecks Nachfolge gehandelt werde - im Gespräch sei eine Leihe mit Kaufoption.

  • Auch die Bild berichtet, dass sich die Schwarzgelben tatsächlich mit dem 29-Jährigen beschäftigen sollen. Konkrete Schritte oder ein offizielles Angebot würden bislang jedoch nicht vorliegen.

    Pavard ist aktuell bei Inter Mailand unter Vertrag, spielt aber auf Leihbasis für Olympique Marseille. Der Ligue-1-Klub verfügt über eine Kaufoption in Höhe von 15 Millionen Euro, zögert jedoch offenbar, da der Verteidiger nicht durchgehend sportlich überzeugen konnte.

    • Werbung
  • FBL-GER-BUNDESLIGA-BAYERN MUNICH-TRAININGAFP

    Pavard spielte vier Jahre beim FC Bayern

    Von 2019 bis 2023 stand der Weltmeister von 2018 beim FC Bayern unter Vertrag und absolvierte für den Rekordmeister 163 Pflichtspiele, in denen er zwölf Tore und zwölf Vorlagen beisteuerte. Neben der Innenverteidigung kann Pavard auch als Rechtsverteidiger eingesetzt werden.

  • Benjamin Pavard: Statistiken in der Saison 2025/2026

    • Spiele: 29
    • Einsatzminuten: 2.182
    • Tore: 1
    • Vorlagen: 3
    • Gelbe Karten: 7
    • Rote Karten: -
Champions League
Atalanta Bergamo crest
Atalanta Bergamo
ATA
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB
Frankreich Ligue 1
Marseille crest
Marseille
OM
Lyon crest
Lyon
OL
0