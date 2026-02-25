Als Nachfolger von Nico Schlotterbeck: Wechselt ausgerechnet ein ehemaliger Verteidiger des FC Bayern zu Borussia Dortmund?

Wie es mit Nico Schlotterbeck bei Borussia Dortmund weitergeht, ist weiterhin offen. Sein Vertrag läuft 2027 aus. Ein neues Angebot liegt ihm bereits vor, doch der Nationalspieler lässt mit seiner Entscheidung weiter auf sich warten.

Der BVB scheint sich deshalb bereits auf einen möglichen Abgang vorzubereiten und sondiert den Markt nach potenziellen neuen Innenverteidigern. In diesem Zusammenhang tauchte ein Gerücht über einen ehemaligen Bayern-Profi auf: Mehrere Portale, darunter auch Transferfeed, berichten, dass Benjamin Pavard in Dortmund als Kandidat für Schlotterbecks Nachfolge gehandelt werde - im Gespräch sei eine Leihe mit Kaufoption.