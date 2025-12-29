Als Nachfolger für Robert Lewandowski: FC Barcelona soll Dauerkandidat vom FC Bayern München auf dem Zettel haben

Die Torbilanz von Robert Lewandowski beim FC Barcelona kann sich auch in dieser Saison durchaus sehen lassen. Immerhin acht Tore aus 13 Spielen stehen für den Polen in La Liga auf der Habenseite. Dennoch ist Lewandwoski mit seinen mittlerweile 37 Jahren längst nicht mehr unumstritten bei den Katalanen. Unter Trainer Hansi Flick kam er zuletzt zunehmend von der Bank, sein letzter Treffer resultiert zudem vom 22. November. Da der frühere Star von Borussia Dortmund und dem FC Bayern München auch recht viel verdient, ist sein Verbleib über sein aktuelles Vertragsende im Juni 2026 fraglich.

Offiziell hat sich bisher keine der beiden Vertragsparteien entschieden, ob und wie man weiter zusammenarbeiten wolle. Laut eines Berichts der Marca hat Barcelona aber längst begonnen, sich nach einem möglichen Nachtolger umzuschauen. Dabei soll dem Klub der derzeit bei Juventus in Italuien unter Vertrag stehende Dusan Vlahovic aufgefallen sein. Vlahovics Vertrag läuft ebenfalls Ende der Saison aus, er wäre im Sommer also ablösefrei zu haben.