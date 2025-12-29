FBL-ESP-LIGA-VILLARREAL-BARCELONAAFP
Ritabrata Banerjee und Filippo Cataldo

Als Nachfolger für Robert Lewandowski: FC Barcelona soll Dauerkandidat vom FC Bayern München auf dem Zettel haben

Robert Lewandowskis Zukunft beim FC Barcelona ist sechs Monate vor seinem Vertragsende offiziell noch offen. Doch sein Klub soll sich längst nach möglichen Nachfolgern umsehen. Einer von ihnen spielt beim italienischen Rekordmeister Juventus.

Die Torbilanz von Robert Lewandowski beim FC Barcelona kann sich auch in dieser Saison durchaus sehen lassen. Immerhin acht Tore aus 13 Spielen stehen für den Polen in La Liga auf der Habenseite. Dennoch ist Lewandwoski mit seinen mittlerweile 37 Jahren längst nicht mehr unumstritten bei den Katalanen. Unter Trainer Hansi Flick kam er zuletzt zunehmend von der Bank, sein letzter Treffer resultiert zudem vom 22. November. Da der frühere Star von Borussia Dortmund und dem FC Bayern München auch recht viel verdient, ist sein Verbleib über sein aktuelles Vertragsende im Juni 2026 fraglich. 

Offiziell hat sich bisher keine der beiden Vertragsparteien entschieden, ob und wie man weiter zusammenarbeiten wolle. Laut eines Berichts der Marca hat Barcelona aber längst begonnen, sich nach einem möglichen Nachtolger umzuschauen.  Dabei soll dem Klub der derzeit bei Juventus in Italuien unter Vertrag stehende Dusan Vlahovic aufgefallen sein. Vlahovics Vertrag läuft ebenfalls Ende der Saison aus, er wäre im Sommer also ablösefrei zu haben. 

  • Kommt es zum Transfer-Tauziehen mit Bayern München?

    Kurios: Vlahovic, 25, war auch beim FC Bayern München mal als Nachfolger von Robert Lewandowski im Gespräch. Mehrmals sollen sich die Münchner mit dem großgewachsenen Angreifer beschäftigt haben, zunächst unmittelbar nach Lewandowskis Abgang nach Barcelona im Jahr 2022, dann ein Jahr drauf für den Fall, dass Harry Kane nicht kommen würde und schließlich noch mal im vergangenen Sommer, als man auf der Suche nach einem Back-Up für Kane gewesen war. Zuletzt sollen die Münchner laut Transfer-Insider Fabrizio Romano im Oktober mit den Agenten Vlahovics gesprochen haben - über eine Verpflichtung im kommenden Sommer. Kommt es nun zum Transfer-Tauziehen mit Barcelona? 

    Das Verhältnis zwischen Bayern und Barca verfügt ohnehin über ein gewisses Zündstoffpotenzial. Zuletzt bestätigte Lewandowski, dass ihn sein Verein zum Ende seiner ersten Saison in Spanien bat, nicht mehr zu treffen. damt sich Barcelona eine saftige Transfer-Nachzahlung an den FC Bayern sparen könnte.  

  • Vlahovic ist in dieser Saison nicht ganz auf der Höhe

    Vlahovic ist in dieser Spielzeit nicht mehr unumstritten bei Juventus. Der 25-Jährige hat mit Form- und Fitnessproblemen zu kämpfen, erzielte bisher nur je drei Treffer in der Serie A und Champions League und fällt zudem mit Adduktorenproblemen bis voraussichtlich März aus.

  • FC Barcelona v FC Porto: Group H - UEFA Champions League 2023/24Getty Images Sport

    Robert Lewandowski könnte nach Saudi-Arabien wechseln

    Robert Lewandowksis Zukunft könnte sich indes in den kommenden Wochen schon entscheiden. Laut der spanischen Zeitung AS wird sein Agent Pini Zahavi im Januar neue Gespräche mit Vertretern der saudischen Pro League führen. Dem Bericht zufolge liegt bereits ein Angebot auf dem Tisch, allerdings wurden die Namen der beteiligten Vereine nicht bekannt gegeben. 

    Anfang dieses Monats berichtete die BBC, dass Lewandowskis Vertreter auch Gespräche mit Chicago Fire über einen möglichen Wechsel in die Major League Soccer geführt hätten. Chicago Fire hat keinen Hehl aus seinem Wunsch gemacht, einen Weltstar zu verpflichten, und soll Lewandowski seit mehreren Monaten als vorrangiges Ziel identifiziert haben.

