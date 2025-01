Neben Milan hat offenbar auch Liga-Konkurrent SSC Neapel Interesse an Marcus Rashford. Bei Napoli könnte der Engländer Khvicha Kvaratskhelia ersetzen.

"Ich bin enttäuscht", sagte Napoli-Coach Antonio Conte am Samstag und kündigte damit den bevorstehenden Abschied von Top-Star Khvicha Kvaratskhelia zu PSG an. Auf der Suche nach einem Nachfolger für den georgischen Offensivspieler könnte der Tabellenführer der Serie A in der Premier League fündig werden.