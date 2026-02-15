"Alles ist möglich": Harry Kane vom FC Bayern schafft speziellen Meilenstein seiner Laufbahn

In der Bundesliga steht Kane derweil bei jetzt 26 Treffern. Bei noch zwölf ausstehenden Partien sagte er zur Frage, ob es möglich ist, Robert Lewandowskis Rekord von 41 Toren zu brechen: "Alles ist möglich, aber es ist noch ein langer Weg. Es ist ein unglaublicher Rekord. Ich bin gerade in einer guten Form. Es ist schön, dem Team zu helfen. Wir werden sehen, wo ich im April stehe, dann werde ich darüber nachdenken. Aber im Moment geht es nur um das nächste Spiel."

Auch Trainer Vincent Kompany wurde dazu befragt und antwortete: "Ich gehe davon aus, dass ihm der Meistertitel viel wichtiger ist als der Rekord. Aber vielleicht irre ich mich, weil ich Verteidiger war und kein Stürmer. (lacht) Er ist Harry Kane, er hat immer Tore geschossen und wird immer Tore schießen."